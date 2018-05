330 43

El Parlamento Vasco pide que se utilicen "todos los medios" para evitar el uso del 'fracking' al extraer hidrocarburos

3/05/2018 - 17:06

Pide que la "actualización y optimización" del mapa de vulnerabilidad de los acuíferos para "mejorar y proteger" las masas de agua subterráneas

VITORIA, 3 (EUROPA PRESS)

El Parlamento Vasco ha instado al Gobierno Vasco a utilizar todos los medios a su alcance para garantizar que no se utilice la técnica de extracción de hidrocarburos 'fracking' en el territorio vasco y le ha pedido que proceda a la "actualización y optimización" del mapa de vulnerabilidad de los acuíferos para "mejorar y proteger" las masas de agua subterráneas.

EH Bildu ha llevado a la Cámara una iniciativa dirigida a mejorar las medidas para proteger Álava, Gipuzkoa y Bizkaia de la fractura hidráulica después de que el Tribunal Constitucional, a través de un recurso del Gobierno central, suspendiera el artículo tercero y parte del segundo de la Ley vasca contra el fracking aprobada en 2015 por el Parlamento Vasco. La coalición ha explicado que con este fallo los acuíferos quedan "especialmente desprotegidos".

Ante esta decisión, todos los grupos del Parlamento excepto el PP han firmado un texto que también ha sido aprobado por los 'populares', donde la Cámara, siguiendo el "espíritu" de la Ley 6/2015 derivada de una iniciativa legislativa popular, expresa su compromiso contra la fractura hidráulica o fracking.

En el mismo sentido, insta al Gobierno Vasco a mantener su compromiso contra la fractura hidráulica y a utilizar "todos los medios a su alcance para garantizar que no se utilice esta técnica de extracción de hidrocarburos en nuestro territorio".

Además, pide al Gobierno Vasco que proceda a la "actualización y optimización" del mapa de vulnerabilidad de los acuíferos, tomando en consideración factores tales como los avances producidos en la delimitación de los acuíferos, tanto en superficie como en profundidad, y en la estructura geológica y funcionamiento hidrogeológico de los distintos materiales, así como otros factores que permitan evaluar la vulnerabilidad a la contaminación tanto en superficie como en profundidad, "contribuyendo de una forma más eficaz a mejorar y proteger las masas de agua subterráneas".

El Parlamento Vasco, "sin perjuicio del respeto que las resoluciones judiciales de los tribunales le merecen", también ha mostrado su "profundo desacuerdo" con la sentencia del Tribunal Constitucional que "cercena" la Ley 6/2015, de 30 de junio, de medidas adicionales de protección medioambiental para la extracción de hidrocarburos no convencionales y la fractura hidráulico o fracking, aprobada por el Parlamento Vasco, e insta al Gobierno central a modificar la normativa estatal, con el objetivo de prohibir la técnica de fracturación hidráulica para exploración o explotación de hidrocarburos.

EL DEBATE

En el debate, el parlamentario de EH Bildu Mikel Otero ha explicado que esta legislatura no esperaba hablar sobre fracking tras la aprobación de la ley vasca contra esta técnica y el anuncio del gobierno de no incluirlo en su estrategia energética pero ha hecho referencia a la decisión del TC de suspender varios artículos de la norma vasca. "Una parte de la ley queda invalidada pero otra no", ha indicado.

Asimismo, ha mostrado su agradecimiento por el "amplio consenso" que ha conseguido su iniciativa, en la que "se pide un compromiso político y que se dé una vuelta al mapa de los acuíferos, lo que establecerá un ámbito de protección y que este aumente".

El parlamentario del PNV Unai Grajales ha recordado que el Gobierno Vasco ha renunciado a utilizar fracking "por las incidencias que tiene en el medio ambiente" y ha afirmado que el debate sobre fracking 'sí' o 'no' "está superado", ya que "no lo habrá porque es la voluntad mayoritaria de esta sociedad". "El compromiso es firme", ha insistido.

El parlamentario de Elkarrekin Podemos José Ramón Becerra ha recordado que la ley de fracking "está respaldada por más de 100.000 vascos" y tiene el objetivo de "proteger el medio ambiente de los perjuicios de esta técnica". Asimismo, se ha felicitado por el texto acordado porque "amplía el consenso" en la defensa de que la extracción gas es "perjudicial, nociva y mala para medio ambiente y para las personas".

La parlamentaria del PSE Natalia Rojo ha afirmado que el fracking es un tema "zanjado" en Euskadi y ha recordado que cuando se aprobó la ley en 2015 ya sabían que podría ser recurrida por el Gobierno central pero ha destacado que la sentencia de enero del TC "no invalida toda la ley", por lo que cree que la Cámara "hizo un buen trabajo". Además, ha señalado que gracias a esta iniciativa, queda clara la preocupación del gobierno por los acuíferos, que "quedan más protegidos ante esta técnica y otras actividades contaminantes".

Finalmente, la parlamentaria del PP Carmen López de Ocariz ha destacado que el "espíritu" de la ley aprobada por el Parlamento Vasco es "evitar el fracking porque las acepciones para el ámbito natural pueden ser muy importantes" y ha advertido de que hay permisos de explotación convencional "sobre la mesa", por lo que ve necesario "seguir controlando y estar atentos" a los mismos.

PUBLICIDAD