La sentencia del juicio a 'La Manada' crea una ola de indignación con protestas por toda España

Miles de personas se concentraron en las principales ciudades

Indignación por no haber condenado por violación a los acusados

En la marcha convocada en Córdoba se abucheó al ministro Catalá

Concentración contra la sentencia de 'La Manada' este jueves en Madrid. Foto: EFE







La sentencia judicial contra 'La Manada' que estima que no hubo violación a una joven en los sanfermines de 2016 ha provocado tal ola de indignación en la ciudadanía que ayer, pocas horas después de conocerse el fallo, se produjeron concentraciones multitudinarias por toda España para mostrar la repulsa por la decisión.

Colectivos feministas se concentraron frente al ministerio de Justicia en Madrid convocados por el Movimiento Feminista de Madrid para protestar contra la sentencia "injusta" e "insuficiente" de la Audiencia de Navarra.

Así, coreando cánticos como "si no estamos muertas no nos creen", "la manada somos nosotras", "uno de ellos era picoleto", "vergüenza, vergüenza", "jueces machistas fuera del juzgado", "sola, borracha quiero llegar a casa" , "no es un caso aislado, se llama patriarcado" o "justicia de mierda le estáis juzgando a ella", la calle San Bernardo se ha llenado desde el Ministerio hasta el cruce con Alberto Aguilera.

"Estamos aquí como reacción a la sentencia que ha salido esta mañana. Nos parece insuficiente, ahonda en un sistema judicial patriarcal que nos revictimiza a las mujeres y que supone impunidad para los agresores y nos deja desprotegidas", ha expresado a los medios la miembro del Movimiento Feminista de Madrid Carlota Álvarez minutos, antes de comenzar la concentración.

Al encuentro han acudido mujeres y hombres de todas las edades que portaban pancartas con frases como "os da más reparo sentenciar una violación que cometerla", "No es abuso, es violación", "Yo si te creo", o "Stop terrorismo de género".

Centenares de manifestantes que protestaban en Córdoba por la sentencia abuchearon al ministro de Justicia, Rafael Catalá, cuando intentaba abandonar el Colegio de Abogados tras un acto público. El titular de Justicia tuvo que permanecer durante unos minutos en el citado edificio al no poder abandonar el recinto debido a la presencia de centenares de congregados en la puerta.

Miles de personas llenaron la plaza Sant Jaume de Barcelona la tarde de este jueves tras convocarse una manifestación en protesta por la sentencia: "No es abuso, es violación" y "No es no", han gritado los manifestantes.

"Som nosaltres, La Manada" (Somos nosotros, La Manada), "Tocan a una, nos tocan a todas" y "Es una guerra", han clamado los manifestantes ante el Ayuntamiento de Barcelona, que ha colocado un gran lazo morado en la fachada con motivo de la protesta.

Una multitudinaria marcha recorrió igualmente el centro de Valencia para protestar contra la sentencia, reivindicar que este caso "no es abuso, es una violación" y rechazar la "justicia patriarcal". Miles de personas se concentraron también ante los juzgados de Bilbao para mostrar su "indignación" por la sentencia dictada. La concentración colpasó el tráfico en las calles adyacentes y obligó a la Policía municipal a regular y desviar el tráfico.

