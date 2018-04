330 43

Niños de Primaria piden a los adultos que cuiden mejor el planeta: "El presente es de todos pero el futuro es nuestro"

26/04/2018 - 14:27

Un grupo de niños de Primaria han presentado este jueves 26 de abril en el Real Jardín Botánico de Madrid un manifiesto con medidas para proteger el media ambiente y que los adultos cuiden "mejor" el planeta. "El presente es de todos pero el futuro es nuestro", han señalado los niños.

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

Los escolares han actuado en representación del movimiento 'Somos la Raíz', una iniciativa que surge del marco de Responsabilidad Social Empresarial de Leroy Merlin 'Demos Vida a un Hábitat Mejor', por la cual 200.000 niños de toda España piden que sus propuestas sean tenidas en cuenta para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible promovidos por la ONU.

Los niños han realizado una marcha por el Real Jardín Botánico para visibilizar que se han tenido que "plantar" para ser escuchados. "Preocuparse por el planeta también es una forma de cuidar de nosotros y de nuestro futuro", ha dicho una de las niñas.

"Ha llegado el momento de que nos escuchéis porque somos la raíz. Es un problema que hay que arreglar desde la raíz", ha señalado la niña encargada de presentar el acto, al tiempo que otra ha pedido a los adultos que les dejen demostrar que los niños son "el principal motor de cambio".

El manifiesto con las diferentes soluciones que han propuesto los niños de toda España para mejorar el entorno que van a heredar se presentará, junto a las firmas recogidas por el movimiento 'Somos la Raíz' en su página web, ante el Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.

En concreto, los niños han propuesto medidas para aprovechar de forma sostenible los recursos, combatir el cambio climático y usar la energía de manera responsable.

Entre esas iniciativas, los escolares han destacado no tirar basura a las playas y poner más papeleras en la costa; realizar una pesca responsable; fomentar la fabricación de coches eléctricos; fomentar la agricultura ecológica y la economía circular; cambiar las bombillas tradicionales por bombillas led y aprovechar la luz natural; o que las personas que derrochen mucho agua tengan que pagar más.

"Yo me planto porque no tengamos que recoger la basura que otros tiran. Yo me planto porque los adultos no usen tanto los teléfonos móviles y los aparatos electrónicos. Espero que nadie de nosotros se vaya hoy sin plantarse", han manifestado algunos de los estudiantes.

Asimismo, una niña ha criticado que en su casa su padre "siempre" pone la calefacción y abre las ventanas. "Yo siempre le digo que eso no es ahorrar calefacción", ha dicho.

'CHALLENGE' DE 'LOS JAVIS' POR EL MEDIO AMBIENTE

Los directores de cine Javier Calvo y Javier Ambrossi, más conocidos como 'Los Javis', han realizado un vídeo de apoyo a este movimiento con el que han iniciado un reto en redes sociales que busca conseguir la difusión y adhesión a esta iniciativa.

El 'challenge' consiste en sostener una planta natural y colgar una fotografía o vídeo, acompañado del hastag '#SomosLaRaíz', en el que se expliquen los motivos por los que hay que cuidar el medio ambiente y se rete a otras personas a "plantarse por el planeta".

"La Tierra no nos pertenece, somos nosotros los que pertenecemos a la Tierra. Los niños tienen derecho a tener un planeta sano, seguro y en el que poder convivir", ha subrayado 'Los Javis' en el vídeo, destacando que se plantan porque el mar esté limpio y que no sea un peligro; por los derechos de los animales; o por el gasto energético.

Por último, el director de Comunicación Corporativa y RSE de Leroy Merlin España, Rodrigo de Salas, ha afirmado que los niños han iniciado el cambio y que ahora el mundo adulto "tiene la responsabilidad de darle continuidad".

"La conciencia medioambiental que estamos viendo en los niños nos debe hacer reflexionar a todos. Los niños están siendo los mejores embajadores del medio ambiente, llamando la atención de los adultos para que adopten hábitos sostenibles", ha concluido de Salas.

