20 kilos de abejas muertas para Tejerina, llamada a prohibir los insecticidas

Greenpeace le pide que apoye la prohibición de tres neonicotinoides

En 2013 el Gobierno español ya apoyó la prohibición parcial de estos

Fuentes del Ministerio aseguran el voto del viernes está aún por definir

Campaña por las abejas. Foto: Greenpeace







La organización ecologista Greenpeace ha dejado 20 kilogramos de abejas muertas ante la puerta del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente para exigir a la ministra Isabel García Tejerina que este viernes vote a favor de prohibir tres insecticidas neonicotinoides en la votación que se celebrará el próximo viernes, 27 de abril, en la Comisión Europea.

La ONG recuerda la peligrosidad de los insecticidas neonicotinoides para la supervivencia de las abejas, avalada el pasado mes de febrero por la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA, por sus siglas en inglés) e insiste en que el 37 por ciento de las poblaciones de abejas está en declive en Europa.

Con la acción, Greenpeace quiere llamar la atención de la ministra y pedirle que vote a favor de las propuestas de la Comisión Europea de ampliar las restricciones a tres insecticidas neonicotinoides (clotianidina, imidacloprid y tiametoxam) en la votación que tendrá lugar en Bruselas el próximo viernes 27 de abril.

En 2013 el Gobierno español ya apoyó la prohibición parcial de estos insecticidas, pero en esta ocasión todavía no ha hecho pública su posición.

Activistas de la organización vestidos con traje de apicultor han esparcido casi 300.000 abejas muertas y han mostrado pancartas con el lema 'Tejerina, este viernes ¡salva las abejas!', '#SOS Abejas' y 'Save the Bees'.

El responsable de agricultura de Greenpeace España, Luis Ferreirim, ha denunciado que las abejas siguen muriéndose debido al uso de plaguicidas en la agricultura industrial mientras el Gobierno "no está haciendo nada para parar esta barbaridad".

"Si aún existía alguna duda sobre el tema, la principal autoridad europea en seguridad alimentaria la despejó el pasado mes de febrero: los insecticidas neonicotinoides son peligrosos para las abejas. Ha llegado el momento de prohibirlos", ha añadido.

Fuentes del Ministerio, según Greenpeace, aseguran que aún no se ha definido -a tres días de la votación- la posición de España. Ferreirim añade que por las conversaciones que ha mantenido con representantes ministeriales Greenpeace tiene "la sensación de que el Gobierno podría hacer caso omiso a la ciencia". "Esperamos que no sea así", ha confiado, no obstante.

Este lunes, más de 110 entidades nacionales e internacionales enviaron una carta abierta a Isabel García Tejerina para pedirle el respaldo del Gobierno a las propuestas de la Comisión Europea.

La importancia de la abeja

Cerca del 90% de las plantas con flor y el 75 por ciento de los principales cultivos a nivel mundial dependen en mayor o menor medida de las abejas y otros polinizadores.

Los insectos están en la base de la cadena alimenticia y de ellos dependen muchas otras especies pero pese a su importancia las abejas y otros polinizadores están desapareciendo. La Coalición para la Conservación de los Polinizadores, a la que pertenece España desde 2016, señala que el 37 por ciento de las poblaciones de abejas está en declive.

Ferreirim recuerda al Gobierno que tiene la "oportunidad" de demostrar que ser parte de la Coalición "no es un gesto vacío". "La ministra debe decidir si quiere salvar a las abejas o dejar que sigan muriendo. España debe votar sí a la prohibición de los neonicotinoides", ha concluido.

Greenpeace recuerda que aunque no es el único factor responsable del declive de las abejas y otros polinizadores, eliminar los plaguicidas que son un peligro directo para estas especies supone un paso crucial en el corto plazo y efectivo para proteger el papel vital que desempeñan en los ecosistemas.

