Los restaurantes y oficinas de McDonald's reducirán en 150 millones de toneladas sus emisiones de CO2 de aquí a 2030

21/03/2018 - 11:51

La empresa de restauración McDonald's reducirá 150 millones de toneladas métricas sus emisiones de dióxido de carbono (CO2) a la atmósfera en sus oficinas y restaurantes de aquí a 2030, según ha anunciado la compañía.

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

Así, McDonald's ha declarado su objetivo, aprobado por Science Based Targets Intitiative (SBTI), de reducir sus emisiones de CO2 equivalente en un 36 por ciento, más de un tercio del total, respecto a 2015.

Además, la empresa se compromete también en un 31 por ciento la intensidad de las emisiones en toda su cadena de suministro. En España, las oficinas corporativas, las Casas de la Fundación Infantil Ronald McDonald y más del 75 por ciento de los restaurantes compran energía 100 por ciento renovable desde 2016.

Los objetivos que asume McDonald's equivalen a eliminar 32 millones de coches de las carreteras durante un año o plantar 3.800 millones de árboles y cultivarlos durante diez años. El objetivo, según ha anunciado la compañía es seguir creciendo sin aumentar los gases de efecto invernadero.

Para alcanzar este objetivo, en colaboración con "miles de franquiciados" y proveedores, McDonald's se centrará en las áreas que más impactan a la huella de carbono como son la producción de carne de vacuno, el consumo de energía en los restaurantes y el origen de la misma, los envases y residuos. Estas áreas combinadas, representan aproximadamente el 64 por ciento de las emisiones globales de McDonald's.

Así, trabajará con la cadena de suministro promoviendo prácticos de agricultura y ganadería sostenible, así como en sus oficinas y restaurantes, mediante el impulso de la innovación e implantando mejoras como iluminación LED, equipos de cocina y climatización eficientes, envases sostenibles y reciclaje en los restaurantes.

El presidente y CEO de McDonald's, Steve Easterbrook, ha manifestado que construir un futuro mejor para el planeta requiere del compromiso de todos.

"McDonald's asume su responsabilidad y quiere aportar soluciones para hacer frente al desafío mundial que representa el cambio climático. Con este fin se ha marcado estos ambiciosos objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Cumpliremos dichos objetivos trabajando en diferentes áreas como la agricultura y ganadería sostenibles, el consumo eficiente de energía, la promoción de las energías renovables y la reducción de los residuos e incremento del reciclaje", ha concluido.

En este contexto, McDonald's recuerda que desde 2007 lleva aplicando mejoras en el diseño de sus restaurantes con la instalación de equipos, iluminación y sistemas de climatización más eficientes, que han permitido que el consumo eléctrico promedio de los restaurantes haya disminuido.

Asimismo, además estas medidas de eficiencia energética, las oficinas corporativas en España, las cuatro Casas de la Fundación Infantil Ronald McDonald's y más del 75 por ciento de los restaurantes compran energía 100 por ciento renovable desde 2016.

El director general de McDonald's España, John Alves, ha destacado que desde la llegada de la empresa a España hace más de 36 años, ha mantenido un "firme compromiso con la preservación medioambiental del entorno donde realiza su actividad".

"Estamos alineados con la política de sostenibilidad de la Corporación a nivel mundial, y con los nuevos compromisos en materia de reducción de emisiones que se anuncian ahora", ha agragado.

En relación con este compromiso la compañía en España se ha adherido a la Comunidad #PorElClima, una iniciativa para contribuir al Acuerdo de París y cuyos impulsores son Cruz Roja Española; ECODES; Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente; WWF España; Red Española del Pacto Mundial; Fundación Biodiversidad; SEO BirdLife; Grupo Español de Crecimiento Verde y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

A nivel mundial, McDonald's trabaja en la protección del planeta desde hace casi tres décadas mediante, entre otras, su colaboración con Environmental Defense Fund (EDF). También en 2014 expresó públicamente su Posición sobre Energía y Clima en la que manifestaba su intención de adoptar medidas efectivas y colaborativas para hacer frente el cambio climático.

En 2015, McDonald's desarrolló un Compromiso con los Bosques con el que aborda el impacto de la cadena de suministro en la deforestación, que se estima representa el 15 por ciento de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero.

El anuncio de este compromiso coincide con la adhesión de McDonald's a la coalición We Are Still In, en la que participan miles de emprseas estadounidenses y que está impulsada por World Wildlife Fund (WWF), entre otras entidades.

En ese sentido, el presidente y CEO de WWF, Carter Roberts, ha subrayado la importancia del anuncio de McDonald's en función de su dimensión y presencia mundial, aunque considera que las acciones que se realizan desde el sector privado "no pueden resolver por completo las consecuencias del cambio climático" que enfrenta el planeta.

"Anuncios como el realizado por McDonald's y su adhesión a la coalición suponen un impulso hacia la propuesta de soluciones de la dimensión necesaria", ha celebrado.

