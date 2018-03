330 43

La Comisión Europea reconoce a España como uno de los 6 mejores proyectos en materia de naturaleza y biodiversidad

16/03/2018 - 13:40

La Comisión Europea ha reconocido a España con uno de los seis 'Best LIFE projects' en materia de naturaleza y biodiversidad, que otorga cada año, y que en esta edición ha premiado la labor realizada en el marco del proyecto 'LIFE+ Elaboración del Marco de Acción Prioritaria', según ha informado el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA) que ha coordinado el proyecto.

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

Este premio reconoce a los mejores proyectos 'LIFE' cerrados en 2016 y 2017. Entre ellos, se elegirá al 'Best of the best', que se anunciará en una ceremonia que tendrá lugar el 23 de mayo en Bruselas, en el marco de la Green Week que organiza la Comisión Europea.

Esta iniciativa, que contó con un presupuesto cercano a los 600.000 euros y tuvo una duración de más de dos años, nació con el objetivo de mejorar la capacidad de gestión y financiación de la Red Natura 2000 (la red de espacios naturales protegidos más grande del mundo) en España, que es el país de la Unión Europea que más territorio aporta a esta red con más del 27 por ciento de la superficie terrestre y el 8 por ciento de la marina, que aumentará hasta el 10 por ciento gracias al proyecto 'LIFE IP Intemares', que coordina el Ministerio a través de la Fundación Biodiversidad.

Para lograr estos objetivos, se elaboró el Marco de Acción Prioritaria (MAP) para la Red Natura 2000, según los requerimientos de la Directiva Hábitats, que incluye las prioridades estratégicas y las medidas de conservación necesarias a llevar a cabo en los lugares que conforman la Red Natura 2000 y los mecanismos para su financiación. El MAP está liderado por el MAPAMA y en él participan las diferentes comunidades autónomas y más de 130 expertos.

Este texto, que fue enviado a la Comisión Europea, integra las cinco prioridades de conservación estratégicas: mejorar el conocimiento; garantizar la gestión eficaz; asegurar el estado favorable de conservación; intensificar el seguimiento; y proporcionar información, formación y sensibilización sobre la Red Natura 2000.

El MAP también recoge las cuatro prioridades transversales de inversión: mitigación y adaptación al cambio climático; capacitación; concienciación y promoción de la cooperación; y la promoción del turismo y el empleo sostenibles en relación con Red Natura 2000, así como 200 medidas para la conservación de los espacios protegidos.

Además, se identificaron y evaluaron las posibilidades de financiación para la Red Natura 2000, a través de los Fondos Estructurales (Fondo Europeo Agrario de Desarrollo Rural, Fondo Social Europeo, Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca y Fondo Europeo de Desarrollo Regional); de mecanismos innovadores de financiación, incluidos los Bancos de Hábitats; y se diseñó un sistema de aplicación de los mismos en la Red Natura 2000.

En la Red Natura 2000 de Castilla y León, se demostró la efectividad de las prioridades y medidas establecidas en el MAP. Todos estos trabajos fueron presentados y discutidos también en el marco de un Grupo de Trabajo sobre Biodiversidad, creado en el marco de la Red de Autoridades Ambientales que coordina el Ministerio.

El otro proyecto español premiado ha sido el 'LIFE Albufera', coordinado por la Universidad Politécnica de Valencia y cofinanciado por la Fundación Biodiversidad del MAPAMA.

