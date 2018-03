330 43

Expertos aseguran que el futuro del medio ambiente depende de un modelo económico sostenible

15/03/2018 - 18:59

Expertos en economía y medio ambiente han asegurado que mejorar los niveles de sostenibilidad depende en "gran medida" de que la inversión, tanto pública como privada, incorpore requisitos respetuosos con el medio ambiente.

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)

Esta ha sido una de las conclusiones del acto 'Inversiones sostenibles: ¿Puede el dinero convertirse en motor de sostenibilidad?', organizado por la Fundación Alternativas, en colaboración con Endesa, en el que los expertos también han señalado que, para reducir las emisiones, es "fundamental una profunda modernización del modelo económico", algo que, a su juicio, "pasa por una decidida apuesta por la innovación y el desarrollo tecnológico".

Esta transición, según los ponentes, "no estará exenta de oportunidades y retos para las empresas", ya que algunas necesitarán "transformar su modelo de negocio" y otras tendrán un "incremento de la demanda de sus bienes y servicios".

Durante el acto, la patrona de la Fundación Alternativas y directora del Instituto de Desarrollo Sostenible y Relaciones Internacionales (IDDRI), Teresa Ribera, ha advertido sobre las "tres grandes amenazas" para llegar a una economía global sostenible: "Una percepción nociva de la globalización que lleva a nacionalismos peligrosos, las consecuencias del cambio climático y el mal uso de los recursos energéticos".

En este sentido, Ribera ha afirmado que el Banco Europeo de Inversiones debería destinar "una parte de su capital" a la sostenibilidad, "aunque no todos los actores del mundo económico e industrial están concienciados", y, en su opinión, para que el desarrollo sostenible sea un éxito "debe estar presente en todos los campos".

Por su parte, el director de la Fundación Iberdrola, Ramón Castresana, ha comentado que desde la entidad que preside buscan "dar esperanza" en sostenibilidad a los colectivos vulnerables que lo necesitan, destacando que trabajan en proyectos educativos y de formación; en biodiversidad; en aspectos sociales enfocados a infancia, juventud y mujer; y en cultura y arte.

Según el director de Sostenibilidad del Banco Santander, Federico Gómez, para que el Acuerdo de París sea una realidad "tiene que estar en la agenda diaria del sector financiero".

EL ACUERDO DE PARÍS OTORGÓ UN PAPEL "PREPONDERANTE" A LA SOCIEDAD

En este sentido, el director de Políticas Energéticas y Cambio Climático de Iberdrola, Carlos Sallé, ha subrayado que el Acuerdo de París le otorgó un papel "preponderante" a la sociedad civil. "Se está demostrando con iniciativas como las que está adoptando el Estado de California en sus empresas, a pesar del presidente Trump, contra el carbón y el resto de emisiones contaminantes", ha precisado Sallé.

Para el presidente del Instituto de Crédito Oficial, Pablo Zalba, el sistema financiero tiene que hacer frente a cuatro retos "fundamentales" para conseguir un modelo sostenible: "Bajar los tipos de interés, asumir las consecuencias del 'tsunami' regulatorio provocado por la crisis económica, afrontar el cambio de escenario de las tecnologías disruptivas y la responsabilidad social".

Asimismo, la directora de Conversaciones de Ecodes, Cristina Monge, ha recordado que el Acuerdo de París "abre puertas y marca el camino, pero en sí mismo no cambia nada". "El cambio debe emanar del conjunto de la sociedad". Y avisó: "Estamos en una situación límite, no hay tiempo que perder, la aceleración hacia un modelo verde debe ser mayor ya que el cambio climático no entiende de plazos", ha apuntado Monge.

Durante su intervención, el delegado de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Madrid, Jorge García, ha defendido la apuesta del consistorio por un modelo "respetuoso con el medio ambiente". En este sentido, ha explicado que sus principales líneas de actuación se basan en "la renovación de la flota municipal de vehículos; el Plan A de Calidad del Aire y Cambio Climático; la eficiencia energética en edificios públicos; y el aumento del arbolado urbano y zonas verdes".

Por último, la directora de Desarrollo Corporativo de Triodos Bank, Sandra Castañeda, ha denunciado que la regulación actual "no permite el completo acceso de los ciudadanos a los productos sostenibles". "Si queremos una sociedad más justa tenemos que crear instituciones financieras diferentes", ha concluido Castañeda.

PUBLICIDAD