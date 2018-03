330 43

La industria europea de plásticos debatirá en abril en Malta estrategias y acciones para evitar la basura marina

7/03/2018 - 12:30

Plastics Europe, que aglutina a la industria europea de plásticos celebrará los días 26 y 27 de abril en San Julián (Malta) las jornadas 'PolyTalk 2018: Together we must save our oceans from litter', en la que se analizarán las posibles estrategias para eliminar la basura marina.

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)

La basura marina es uno de los mayores desafíos de contaminación actuales que afecta a océanos, ríos y mares y que daña la naturaleza en Europa y en el mundo.

Durante la conferencia se debatirán las distintas opciones de acutación. PolyTalk comenzó en 2010 con el objetivo de identificar visiones y oportunidades conjuntas sobre temas controvertidos y en esta edición se discutirá el camino para lograr un medioambiente marino más limpio, estrategias compartidas para el mar Mediterráneo y los esfuerzos y acciones de la industria.

Asimismo se analizará el papel de la investigación y la innovación para abordar la basura marina, estrategias y acciones para cambiar los comportamientos de los ciudadanos, así como la importancia de implementar sistemas adecuados de gestión de residuos.

El programa detallado de la conferencia 2018 se puede encontrar en www.polytalk.eu o www.plasticseurope.org/en

