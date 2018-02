330 43

Las lluvias generalizadas y abundantes, el frío y las nevadas marcarán el final de febrero y el principio de marzo

23/02/2018 - 13:41

La última semana de febrero estará marcada por un "cambio en el patrón atmosférico", que dejará lluvias generalizadas y abundantes en buena parte de España y que sobre todo afectarán a la vertiente atlántica, según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

El portavoz adjunto de la AEMET, Rubén del Campo, ha explicado a Europa Press que durante las tres próximas semanas se espera una anomalía positiva de precipitaciones, lo que significa que lloverá por encima de los valores normales para estas fechas.

De momento, respecto al sábado, ha indicado que lo más significativo seguirá siendo el frío, con heladas que rondarán los -10 grados centígrados en zonas de montaña, y los -5 grados centígrados en las mesetas. De hecho, ha apuntado que la pasada madrugada se han registrado -5ºC en Ciudad Universitaria de Madrid; -11,9ºC en Cuéllar (Segovia); -11ºC en Munera (Albacete); -10,9ºC en Sanabria (Zamora); -10,8ºC en el Puerto del Pico (Ávila) o -10,5ºC en Alto Campoo (Cantabria).

"Estas mínimas se repetirán mañana sábado, con valores similares", ha comentado Del Campo que, en cuanto a las precipitaciones ha avisado de que en Canarias, sobre todo en las islas orientales se registrarán precipitaciones y algunas tormentas que irán desapareciendo a lo largo del día y quedará un día tranquilo hasta el domingo, cuando volverá a llover.

En el resto del país no se esperan precipitaciones, sino un día frío y soleado, excepto algún intervalo de lluvia en el área Mediterránea.

Del Campo espera que el domingo llegue un frente "muy activo" a las islas Canarias, que estará acompañado de viento fuerte y de precipitaciones localmente fuertes o muy fuertes y que serán persistentes. Así, ha informado de que hay avisos de riesgo activos para las islas occidentales y Canarias por precipitaciones que podrán acumular 30 litros por metro cuadrado en una hora o 100 litros por metro cuadrado en 12 horas y no descarta que puntualmente se pueda alcanzar en algún área las lluvias torrenciales (60 litros por metro cuadrado en una hora).

En el resto de España podría haber algún chubasco "poco importante" en el área mediterránea y seguirán los vientos flojos pero también las heladas, que ese día serán más débiles y menos generalizadas.

El portavoz ha añadido que el lunes las lluvias irán remitiendo en Canarias y se desplazarán hacia la Península por el suroeste y afectarán también a algunas áreas del Mediterráneo.

En el resto del país no se esperan precipitaciones ese día y las temperaturas subirán en la mitad sur mientras bajarán en el tercio norte, ya que la Península estará afectada, al mismo tiempo, por una masa templada y húmeda del Atlántico en el sur y otra de origen continental, fría y seca, que afectará al norte.

Ya el martes, las precipitaciones se extenderán a buena parte de la Península y Baleares y serán fuertes o persistentes en la mitad sur, donde serán "abundantes y generosas", según Del Campo, que prevé que en el norte del país hay una masa de aire fría, por lo que se esperan precipitaciones en forma de nieve en cotas bajas.

El martes podrá nevar en amplias zonas de la mitad norte y no se descarta, aunque con una probabilidad baja pero no nula, del 20 por ciento, que pueda nevar en la ciudad de Madrid, donde seguramente sí habrá precipitaciones. "No se puede descartar que nieve en la capital pero no será muy probable", ha comentado.

En amplias zonas de la mitad norte, las precipitaciones serán de nieve aunque "no parece que vayan a ser muy intensas, pero sí muy extensas", ya que la probabilidad de precipitaciones de más de 10 litros por metro cuadrado no es muy alta, pero sí podría nevar en cotas bajas de amplias zonas de la mitad norte. En cuanto a las temperaturas, seguirán frías en la mitad norte, donde bajarán algo más mientras en el sur se mantendrán como el lunes o subirán ligeramente.

Respecto al miércoles, ha expuesto que las lluvias se intensificarán en todo el país y que podrá llover "prácticamente" en toda España incluidos los archipiélagos balear y canario y otra vez serán persistentes o fuertes. Ese día, ha dicho que las temperaturas comenzarán a subir y las precipitaciones quedarán restringidas a zonas de montaña.

El jueves prevé que la situación será "parecida" y de cara al próximo fin de semana habrá "más incertidumbre" pero parece que las bajas presiones continuarán por lo que podrá seguir lloviendo en buena parte del país.

