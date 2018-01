330 43

ONG internacionales reclaman a los líderes reunidos en Davos (Suiza) justicia para las personas y para el planeta

26/01/2018 - 13:57

Activistas de Greenpeace y otras ONG internacionales han proyectado en las montañas de Davos (Suiza), donde se celebra el Foro Económico Mundial, mensajes en los que pide a los líderes mundiales y a las élites financieras que den un giro y acometan cambios urgentes para avanzar hacia un sistema económico y financiero global justo que evite que crezca la desigualdad, la violación de los derechos humanos y los daños al medio ambiente.

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

La ONG y una coalición de organizaciones como Amnistía Internacional, la Confederación Europea de Sindicatos, la Alianza contra la Lucha contra la Desigualdad, la Confederación Sindical Internacional, Public Eye, Attac Suiza y la Coalición Suiza para la Justicia Corporativa.

Greenpeace denuncia que las grandes corporaciones aprovechan la falta de regulación para aumentar sus beneficios en detrimento de los ciudadanos y del medio ambiente.

La directora de Greenpeace International, Jennifer Morgan, ha explicado que aunque estos mensajes son diversos, hablan todos de una misma realidad. "El sistema económico mundial actual está enfermo y las corporaciones se aprovechan de la falta de regulación para aumentar sus beneficios en detrimento de las personas y el planeta", ha declarado.

Este jueves, Greenpeace ha publicado el informe Justicia para las personas y el planeta que reclama el fin de la era de la "captura corporativa, la colusión y la impunidad" y que destaca 20 casos de cómo el poder comportativo ha llevado al daño ambiental y a los derechos humanos y que propone diez principios de sentido común para la reforma.

Para la organización, el presidente estadounidense, Donald Trump, es "la personificación de un sistema económico que ha logrado excluir a muchos para favorecer a unos pocos" y ha puesto los intereses de los contaminadores antes que los de las personas y el planeta.

"Es hora de que la élite del Foro Económico Mundial inicie los cambios fundamentales que se requieren con urgencia para lograr un planeta habitable para toda la ciudadanía", ha concluido Morgan.

En concreto, Amnistía Internacional ha proyectado el mensaje "¿Frío? No eres el único #refugeeswelcome. Mientras, European Trade Union Confederation (ETUC) ha lanzado "Abordar la desigualdad: Salarios justos y trabajo para todos". Mientras, Fight Inequality Alliance ha proyectado "Acabar con la edad de la avaricia #fightinequality" y Greenpeace: "Justice for People and Planet #justice #resist;Planet Earth First #justice #resist".

Finalmente, International Trade Union Confederation (ITUC) ha proyectado "Cambien las reglas"; Public Eye "¡Gobiernos, no se desanimen con las corporaciones (regúlenlas)!"; Attac Suiza: "Taxa Robin Hood Tax para una justicia social global" y, por último, Swiss Coalition for Corporate Justice "Multinacionales: ¡Detened los abusos!".

PUBLICIDAD