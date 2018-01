330 43

Medio Ambiente publicará "en los próximos días" una convocatoria de subvenciones 'Empleaverde' dotada con 8,9 millones

25/01/2018 - 15:44

La ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina ha indicado que "en los próximos días" se publicará una nueva convocatoria de subvenciones que llevará aparejada una dotación de 8,9 millones de euros como parte del programa 'Empleaverde', cofinanciado por el Fondo Social Europeo. La convocatoria forma parte del compromiso del Gobierno y de la UE de destinar cerca de 70 millones de euros hasta 2023 para "afianzar" las empresas del sector de la economía verde e impulsar el empleo y el emprendimiento de compañías vinculadas a la conservación del medio ambiente y la economía sostenible.

García Tejerina ha participado este jueves en la firma del compromiso entre la Fundación Biodiversidad (dependiente del ministerio) y los responsables de 69 proyectos de emprendimiento impulsados por 62 entidades del sector de la conservación medioambiental y de fomento de la economía sostenible. "Esta es la primera convocatoria de las seis que están previstas", ha indicado durante su intervención, antes de anunciar que la segunda se hará pública próximamente.

Según ha detallado, en la primera de las convoctorias figuran proyectos de emprendimiento que van desde la ganadería sostenible hasta el fomento de cultuvos concretos, la limpieza de los océanos, la mejora del turismo costero desde el punto de vista medioambiental, la gestión de recursos forestales y pesqueros, la producción y venta de productos ecológicos o la restauración.

"Muchos de ellos están en áreas protegidas y despobladas, ofreciendo a personas la oportunidad ce incorporarse al mercado laboral en zonas donde es más difícil encontrar empleo", ha subrayado. Para García Tejerina, el programa tiene la ventaja de contribuir tanto a la conservación medioambiental como al impulso al empleo y la transición de la economía española hacia el modelo de economía verde, un propósito en el que pretende que España se sitúe como pionera.

"La economía verde es una revolución profunda del modelo basado en producir, usar y tirar hacia un modelo en el que nuestros recursos viven siempre. España como país miembro de la UE es uno de los que más está apostando por este nuevo modelo a través de iniciativas impulsadas por el Gobierno", ha asegurado, además de incidir en que este tipo de economía tiene "perspectivas de crecimiento a corto, medio y largo plazo muy relevantes".

PROYECTOS QUE RECIBIRÁN SUBVENCIÓN

Además de la ministra, han intervenido durante el acto dos de los responsables de proyectos que se han comprometido con la Fundación Biodiversidad para poner en marcha sus iniciativas generadoras de empleo.

Así, el director general de Fundación Santa María la Real, Carlos Prieto, ha explicado que el compromiso de las organizaciones que participan en la primera convocatoria aspira a la creación de 500 puestos de trabajo, que en muchos casos ayudarán a zonas afectadas por la despoblación y en las que existe una dificultad particular para acceder al mercado laboral. Asimismo, ha hecho hincapié en que la responsabilidad de generar empleo "no es solo del Gobierno", sino que requiere del compromiso de toda la sociedad, y se ha mostrado convencido de que la lucha contra el paro requiere apostar por las personas sin empleo en lugar de verlas como "un problema". "El paro es un problema pero los parados no pueden serlo, son la solución", ha asegurado.

La fundación que dirige Prieto participa en el programa de subvenciones con una iniciativa para formar y capacitar a personas en el ámbito rural para fomentar su empleabilidad y capacidad de emprendimiento, con la pretensión de lograr en torno a 50 empleos.

Por su parte, el responsable de la Fundación Oso Pardo, Guillermo Palomero, ha presentado el proyecto de su organización para impulsar la sostenibilidad del turismo rural en la Cordillera Cantábrica, principalmente a través de la concienciación y capacitación de los trabajadores del sector turístico en la zona, para que estos a su vez colaboren en la concienciación de sus clientes.

"Se está creando una gran actividad turística en torno al oso y lo que representa. Esto hay que organizarlo adecuadamente y, como se puede hacer, estamos trabajando para conseguirlo --ha explicado. Vamos a intentar que 200 trabajadores del sector turístico tengan más competencia, más sensibilidad y que se la trasladen a sus clientes. Eso va a favorecer a los negocios y va a favorecer que el turismo vinculado al oso sea sostenible, así como la conservación del oso".

