330 43

The Body Shoy y Cruelty Free International piden a la ONU que ponga fin a la experimentación de cosméticos en animales

25/01/2018 - 12:00

The Body Shop y Cruelty Free International han reclamado a la Organización de Naciones Unidas (ONU) que pongan fin a la experimentación en animales con fines cosméticos en todo el mundo y como señal de protesta una decena de perros de distintas razas se ha manifestado frente a la sede de la ONU en Nueva York.

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

La campaña asegura que las pruebas de cosméticos en animales provocan daños a medio millón de animales a los que se practican "pruebas crueles todos los años". Por eso animan a "todas las empresas libres de crueldad" así como a los ciudadanos que lo deseen a apoyar la campaña en la página de Internet http://www.foreveragainstanimaltesting.com.

En la acción de protesta, los perros tomaron las calles con carteles, pañuelos y pequeñas pancartas en muestra de su apoyo a la campaña que ha sido fotografiada por el fotógrafo de mascotas @TheDogist y ha contado con el apoyo de @loboutinanyc.

El 80 por ciento de los países del mundo no cuenta con leyes que prohíban la experimentación en animales con fines cosméticos.

The Body Shop y Cruelty Free International llevarán la petición ante Naciones Unidas cuando alcancen los ocho millones de firmas (hasta ahora han reunido 4,1 millones). La semana pasada, representantes de estas entidades se reuniron con responsables de la ONU para entablar debates y poder avanzar sobre este tema.

El pasado mes de septiembre Natura compró The Body Shop a L'Oréal. Natura es una multinacional brasileña de cosmética que cuenta con la certificación B Corp. La jefa de campañas internacionales de The Body Shop, Jessie Macneil-Brown, cree "firmemente" en el bienestar animal y que los animales no deben ser utilizados en pruebas cosméticas.

"Esta protesta simboliza nuestra enorme ambición por poner fin a las pruebas cosméticas con animales en todo el mundo. Llamamos ahora a todas las personas, empresas y gobiernos a que se unan a nuestra campaña y a que nos ayuden a terminar lo que hemos empezado", ha manifestado.

La directora de Cruelty Free International, Michelle Thew, ha solicitado el apoyo de de los consumidores y marcas y reconoce que se ha avanzado muchísimo hacia la prohibición de los experimentos en animales con fines cosméticos. "Aún queda mucho por hacer. Queremos que todas las empresas que estén en contra de la experimentación animal ofrezcan su apoyo y que animen a sus clientes a hacer lo mismo", ha señalado.

PUBLICIDAD