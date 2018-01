330 43

SEO/BirdLife pide ayuda ciudadana para realizar este fin de semana en toda España el censo de aves acuáticas

12/01/2018 - 14:43

La organización SEO/BirdLife celebrará este fin de semana su Censo Internacional de Aves Acuáticas, una iniciativa que la ONG realiza en España desde los años 50 y anima a los ciudadanos a coger sus prismáticos y salir a contar aves.

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

La ONG señala que cada año unos dos millones de aves acuáticas eligen a España para pasar el invierno, pero esto depende de las condiciones de los humedales. Así, señala que conocer el estado de sus poblaciones es "clave" para evaluar la salud de los ecosistemas o el riesgo de extinción de especies como la cerceta pardilla, la malvasía cabeciblanca o la focha moruna.

Por eso, señala que únicamente se necesita unos prismáticos o un telescopio y un teléfono móvil en el que se pueda descargar la aplicación Aves Acuáticas de SEO/BirdLife, en sistemas Android e IOS, o bien, registrar los datos recogidos en www.acuaticas.org.

El coordinador del Área de Ciencia Ciudadana de SEO/BirdLife, Juan Carlos del Moral ve "importante" seguir realizando cada invierno estos censos para tener una "buena herramienta" que permita evaluar y poder adecuar las tomas de decisiones respecto a la planificación hidrológia y la gestión de los humedales.

En este contexto, la directora de SEO/BirdLife, Asunción Ruiz, recuerda que España debe cumplir los compromisos internacionales, especialmente el acuerdo African-Eurasian Waterbird Agreement - AEWA- que forma parte de la Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild Animals, al que el Gobierno Español está suscrito.

"Urge apostar por unas políticas de aguas que incrementen la capacidad de adaptación de los ecosistemas acuáticos ante la nueva realidad climática en España", ha manifestado.

El censo de acuáticas es una actividad de ciencia ciudadana que se realiza en todo el mundo. El área de distribución de las aves que visita unos 12.000 humedales en toda la Península Ibérica comprende 120 países de Eurasia y África.

El censo se completa con grupos en distintos países de América, Asia y Oceanía. Los datos son enviados a Wetland International, una organización que se encarga de coordinar y analizar la información que recibe de los países participantes.

Del Moral ha destacado también que el censo internacional de aves acuáticas es la actividad de ciencia ciudadana más antigua de Europa, ya que existen datos desde la década de los años 50 y en España, desde 1965.

PUBLICIDAD