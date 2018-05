Duro Felguera cierra su refinanciación al lograr el respaldo de casi el 94% de la bancos

De momento BBVA no se ha sumado al acuerdo

El grupo convocará una junta de accionistas para el próximo junio

Duro Felguera no ha tenido que esperar al próximo lunes para certificar el apoyo de los bancos a su refinanciación. Esta tarde la empresa ha conseguido el apoyo de cerca del 94% de la masa acreedora. Entre las instituciones que no se han sumado está BBVA, aunque no se descarta que lo haga en próximas horas. De lo contrario, será arrastrado igualmente al acuerdo. El grupo que preside Acacio Rodríguez convocará una junta de accionistas para el próximo mes de junio.

El consejo de administración de Duro Felguera aprobó ayer la propuesta para refinanciar su deuda, aunque condicionada al apoyo de la banca acreedora con al menos un 90% de la deuda antes del próximo lunes, según informó esta mañana la compañía.

La empresa asturiana consiguió la semana pasada el respaldo de Santander, Sabadell, Bankia, Caixabank y Liberbank, que representaban más del 75% de la deuda. El consejo había vinculado la viabilidad de la refinanciación a que se sumaran más bancos, lo que se ha producido hoy mismo.

La refinanciación contempla una quita del 75% de la deuda, de manera que la limitaría a 85 millones. Ahora bien, está supeditada a la consecución de una ampliación de capital por 125 millones. Duro Felguera contrató a Fidentiis para buscar inversores y garantizar la suscripción. Esta operación deberá realizarla entre junio y julio.

Conversión de deuda para tomar el capital

Dentro de la propuesta de refinanciación, se emitirán obligaciones convertibles en dos clases, 'A' y 'B', con un plazo máximo de cinco años que serán suscritas y desembolsadas por las entidades financieras mediante la conversión de deuda por 233 millones de euros.

Duro Felguera considera que las operaciones previstas en su proceso de refinanciación, y a expensas del resultado de la ampliación de capital, garantizarán la "estabilidad y viabilidad" futura de la compañía, así como "el mantenimiento del mantenimiento del mayor número de puestos de trabajo posible".

