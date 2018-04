Cifuentes comparece por su polémico máster, forzada por la oposición tras 13 días sin declaraciones

So long, farewell, auf Wiedersehen, adieu

Cifuentes se pensaba que al ser podemita pero, nominalmente, presentarse por otro partido, estaba a salvo. Y cuál ha sido su sorpresa que ha sido sacrificada por su partido real, Podemos, a la primera de cambio.



Esto es lo que tiene ser de izquierda cariño. Que vuestra ideología persigue tanto a los que la profesan como a los que no. El talibanismo de izquierdas, al estar basado en el odio y el resentimiento, no distingue entre enemigos y víctimas colaterales. Al final te derrocó tu auténtico partido y no el partido al que simulabas pertenecer.