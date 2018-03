La Junta Directiva de la SGAE estudia el cese del director general tras los desencuentros con el presidente

Tras

La Junta Directiva de la SGAE está analizando hoy desde las cuatro de la tarde la destitución del actual director general de la entidad, Luis Felipe Palacios, tras varios desencuentros con el presidente de la misma, José Miguel Fernández Sastrón. Según figura en el punto segundo del orden del día, al que ha tenido acceso elEconomista, Fernández Sastrón presentará un informe sobre la gestión del director general, cuya continuidad será sometida después a votación.

Durante la reunión, se ha solicitado la presencia de los auditores para explicar un posible descuadre en las cuentas, según las fuentes consultadas, algo a lo que se ha restado importancia.

A finales del año pasado, el comité de empresa de la SGAE había reclamado ya la destitución del actual director general al presidente tras la filtración de parte del sumario de La Rueda. En una conversación intervenida por la Policía, Palacios admitía a uno de los socios, Rafael Tena, que las cuentas no cuadraban. "No hay trazabilidad entre recaudación y reparto. No cuadran las cosas. Entra el dinero y sale el dinero sabe dios cómo porque la gente no lo controla", aseguraba el director general.

El comité de empresa de la SGAE aseguró entonces que Palacios ha propuesto un plan estratégico para la SGAE "en un entorno de incertidumbre, opacidad, ocultación y manipulación de la información".

PUBLICIDAD