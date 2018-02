Mercadona resiste el envite de Amazon en alimentación: tiene ya el 24,1% del mercado

Mercadona donde no existe la libertad de comprar las marcas que hay en el mercado, Mercadona elige por ti, el cliente es un cordero que compra lo que quiere Mercadona.



Yo NO compro en Mercadona ni he comprado nunca, prefiero comprar las marcas que yo quiero.



Esto lo que demuestra es que somos un país de corderos y mansos.