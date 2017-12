770 420

Marta Ortega: "En España se puede vivir del pádel, pero aún no es fácil"

"En el último año el circuito se ha profesionalizado mucho"

El padel está de moda. Es uno de los deportes que más ha crecido en España en los últimos años, según datos del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Lejos de la imagen elitista que ofrecía hace años, esta práctica se empezó a popularizar cuando los polideportivos empezaron a incluir pistas -ya hay más de 10.000- para practicar este deporte en sus instalaciones. Además, se beneficia del hecho de que conseguir material para jugar puede ser muy barato.

Más allá del número de jugadores aficionados que pueblan las pistas cada tarde o los fines de semana, también se ha disparado el número de federados en España. En concreto, en 2017 ya se han superado los 64.000 jugadores, según la Federación Española de Padel. Casi el doble de los registrados en 2012, y una infinidad más que en 1989, cuando solo contaba con 422 federados.

Marta Ortega, o Martita, como la conocen en el circuito, es una de las últimas estrellas de este deporte que han surgido en España. Con tan solo 20 años, y acompañada de su habitual compañera Ariane Sánchez, se convirtió en la pareja más joven en ganar un torneo del World Padel Tour, tras alzarse con la victoria en el Santander Open Trofeo Año Jubilar Lebaniego celebrado en el mes de marzo, en el que era su debut en la máxima categoría.

La precoz pareja también logró el mes pasado hacerse con la victoria en el campeonato de Europa de padel, cuya final se celebró en Portugal. Ortega, que se encuentra en el Top Ten del ranking mundial, ya solo piensa ahora en el Estrella Damm Master Final 2017, que se celebra del 14 al 17 de diciembre, y que acoge a los mejores jugadores de la temporada. La jugadora atiende a elEconomista a unos días de comenzar el torneo.

¿Se puede vivir del padel en España?

Muchos chicos llevan viviendo del pádel muchos años en España, sobre todo los que están más arriba en el ranking, pero los escalones aún son muy grandes, sobre todo entre el jugador 20 y el 30. Y en el caso de las chicas el salto es aún mayor. Se puede vivir del pádel, ha habido una gran mejora en los últimos años, pero aún no es fácil.

¿Cómo ha evolucionado el padel en los últimos años?

El circuito se ha estabilizado. Ahora intentan que las seden sean las mismas, aunque las fechas varíen, y aporta estabilidad. Además, ahora tenemos un chófer que te lleva y que te trae cuando lo necesitas, fisioterapeutas a tu disposición todo el día, estamos alojados en hoteles de calidad... Estrella Damm está dando un apoyo muy grande y se está notando en la profesionalización.

¿Se ha notado el auge de este deporte en la publicidad y el patrocinio? ¿Hay más marcas interesadas?

Sí, se nota. Además, salimos cada vez en más medios, aunque por supuesto podríamos salir más: Gol Televisión emite finales y semifinales de los torneos, As y Marca recogen noticias de nuestro deporte... y la repercusión es mayor.

¿Con cuánta gente trabajas para alcanzar el nivel que tienes?

Mucha. Solo no llegas a ningún lado. Tengo la suerte de tener a una familia que me apoya siempre, que siempre viaja conmigo, y que están siempre en las buenas y en las malas. Y a mi perro, a mis amigos... Pero tengo además un entrenador, un preparador físico, un nutricionista, un médico... gente que a veces queda detrás, que parece que no hacen nada, pero que están en tu día a día y son necesarios.

¿Cómo logras compaginar tu carrera deportiva con los estudios de medicina y tu vida social?

Desde que volví de las vacaciones de verano no he estado en Madrid ni una semana entera. He tenido cada fin de semana torneo. Vida social desde el verano no he tenido nada. La verdad es que quito muchas horas al sueño, siempre que me levanto es de noche e intento aprovechar cada momento del día porque me siento bien así. Estoy en los torneos y por la mañana dedico el tiempo a estudiar. ¡Necesito todos los minutos que pueda para estudiar por lo que es imposible malgastarlo! Además mis compañeros de clase me ayudan en todo lo necesrio, me pasan apuntes, etc. Pero yo estoy contenta, me compensa y aprovecho el tiempo al máximo.

¿Qué os aportáis tu compañera Ariana Sánchez y tú?

Ella es de Barcelona y yo vivo en Madrid, por lo que no podemos entrenar juntas más que en Semana Santa, Verano... Ella puede aportar esa sorpresa porque no sabes por donde te va a salir, y yo la constancia, la cabeza la que trata de ordenarla. Quizá por experiencia porque llevo algún año más que ella en el circuito, pero creo que hacemos buen tandem, nos complementamos.

¿Qué tal es trabajar con tu entrenador, Rodrigo Ovide?

Llevo un año trabajando con Rodrigo Ovide, y la verdad es que estoy muy contenta, porque he notado un cambio muy grande en los entrenamientos, en los partidos, en los torneos...

¿Tienes algún referente en el mundo del pádel?

Pues Fernando Belasteguin, un referente para todo el mundo porque lo que ha conseguido él no lo ha conseguido nadie en ningún deporte, ya que lleva 16 años consecutivos como número uno. Y en el sector femenino, creo que las gemelas -María José y María Pilar Sánchez Alayeto- tienen mucho mérito. Han estado mucho tiempo como número uno con un trabajo muy duro y se lo merecen, pero yo siempre he sido muy fan de Carolina Navarro; al final fue ella la que me tendió la mano y me animó a jugar el circuito profesional, y para mí poder jugar ahora a su lado cuando antes la veía en los circuitos profesionales y en altas competiciones, es un orgullo.

¿Cómo afrontas el master de Madrid?

Con muchísimas ganas, me encanta jugar en Madrid que es mi ciudad y el master es un regalo del trabajo de todos los años ya que sólo lo juegan las 8 mejores parejas del ránking femenino y masculino. Invito a todo el mundo a venir porque es muy divertido y la gente lo disfruta mucho. Hay que disfrutarlo pero es una medio responsabilidad porque ahí llegan los mejores y quiero hacerlo bien.

¿Cuáles son tus próximas metas y proyectos?

Estamos muy centradas en el master y cuando acabe, tenemos planificada ya una pretemporada. El entrenamiento de pádel lo comenzaremos más tarde, pero la preparación física quiero empezarla en Enero ya que siempre decimos que "hay que ir haciendo hueco al roscón".

¿Cómo ha evolucionado el circuito con la llegada de Estrella Damm?

Creo que su llegada ha sido clave para el pádel. Están haciendo un esfuerzo tremendo, están consiguiendo que cada vez esté en más medios, que aparezca en más sitios el cartel del torneo y de los jugadores, y es algo que tenemos que apreciar. Además, a nivel interno y organizativo están consiguiendo que se profesionalice mucho este deporte. El nivel de médicos y fisioterapeutas, que es un punto muy necesario para cualquier deportista, es muy bueno, siempre están 24 horas disponibles para ti, tienen maquinaria de primera calidad y creo que han marcado una grandísima diferencia.

PUBLICIDAD