Villar-Mir, Entrecanales, Lladó... los vip que acompañan al Rey a Arabia Saudí

La gran mayoría de estos viven del enchufismo político y deberían ser juzgados. La endogamia de la sociedad española es bien conocida más allá de nuestras fronteras y los Gobiernos no hacen nada para cortar esta plaga. Muchos de estos se sirven de la Marca España para hacer negocios y no dan buena imagen de nuestro país.



Hace poco hablé con una chica india que trabaja en Canadá y me dijo que no había conocido una empresa que funcionara peor que Tecnicas Reunidas . Y eso mismo ya me lo había comentado alguien que ha trabajado en España para esa empresa.



Eso sí que es hacer marca España