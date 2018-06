La española Kern lanza una copia del medicamento más vendido por Roche

NO ME CREO NADA DE NADA.



¡¡¡GRATIS!!! ASÍ DEBERÍAN SER ESOS FARMACOS.



SR. SÁNCHEZ, EN LUGAR DE ENTRAMPAR MÁS AL PAÍS CON LA SANIDAD UNIVERSAL; ¿PORQUÉ NO LES HACE PAGAR A LAS FARMACÉUTICAS UNOS IMPUESTOS ESCANDALOSOS? TANTO COMO EL PRECIO AL QUE VENDEN SUS PRODUCTOS.