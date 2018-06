Laboratorios y médicos firman la paz: los pagos serán públicos

Los laboratorios farmacéuticos en España asociados a la patronal Farmaindustria están dispuestos a recorrer el camino de la transparencia hasta el final para disipar cualquier duda o sospecha relacionada con los cuantiosos fondos económicos que destinan a la formación, la investigación o en concepto de prestación de servicios de organizaciones y profesionales sanitarios. | Más noticias en la revista digital gratuita elEconomista Sanidad.

Hasta la fecha, solo las compañías se han obligado, en cumplimiento del Código de Buenas Prácticas de la Industria Farmacéutica, a informar desde 2016 en sus páginas web de las cuantías y los receptores directos de los fondos dedicados a la formación. A partir de ahora serán también las sociedades científicas médicas quienes detallen las contraprestaciones económicas recibidas de los laboratorios para organizar congresos o eventos profesionales que cuenten con un patrocinio de más de una empresa. Deberán, además, identificar con nombres y apellidos a los profesionales invitados, médicos, enfermeros o farmacéuticos, que han contado con ayudas económicas de la industria para participar en estos eventos. Solo en 2016, las sociedades médicas manejaron por este concepto 81 millones de euros procedentes de la industria, 15 millones más que el año anterior.

Con el objetivo de asegurar la máxima independencia en las relaciones económicas con los profesionales y prevenir cualquier tipo de conflicto de interés, Farmaindustria suscribió el pasado mes de mayo un acuerdo con la Federación de Asociaciones Científico-Médicas Españolas (Facme) para arrojar más luz sobre las ayudas de la industria farmacéutica en este ámbito y garantizar así la completa trazabilidad de su inversión en formación médica.

Las sociedades científicas asociadas a Facme y las compañías cooperarán para garantizar la publicación de las ayudas a la formación, tanto las dirigidas individualmente a los médicos como las facilitadas a través de una sociedad científica en el marco, por ejemplo, de la asistencia a un congreso o jornada formativa. Tanto los laboratorios como las sociedades asegurarán que no existe vínculo entre el patrocinador y el médico receptor de la ayuda formativa en el caso de un evento que cuente con el apoyo de varias compañías. Además, los procedimientos públicos y objetivos de las sociedades científicas garantizarán que las empresas patrocinadoras no intervienen en la selección de los profesionales participantes en los cursos, jornadas o congresos formativos. En el caso de que una sociedad científica no acepte los términos, los laboratorios tampoco podrán colaborar con la entidad en tareas de formación.

El acuerdo firmado tiene todavía que someterse a la aprobación de la próxima Asamblea General de Farmaindustria para incorporarse al Código de Buenas Prácticas de la Industria Farmacéutica y decidirse a partir de cuándo se aplica, pero se trata del primer paso de una colaboración que prevé crear un grupo de trabajo mixto entre Facme y la patronal para realizar un seguimiento y profundizar en su desarrollo.

Farmaindustria cerrará así el proceso de autorregulación que ha convertido a España en el primer país cuya industria publica el detalle individualizado de las llamadas transferencias de valor que las farmacéuticas destinan a la formación sanitaria. A partir del próximo 30 de junio, todos los laboratorios asociados recogerán en sus páginas web los listados de médicos perceptores de los fondos de forma individualizada. Hasta ahora las compañías tenían la opción de publicar estos pagos como una suma global o en forma agregada sin necesidad de identificar a los profesionales que no habían dado su consentimiento expreso para hacerlo. Pero los bajos porcentajes registrados de médicos que aceptaban a dar su nombre y apellidos para relacionarlos con las cantidades percibidas -el 20% de los profesionales en 2015 y el 35% en 2016- aconsejaron a Farmaindustria fijarlo como condición obligatoria.

Fondos millonarios

Los laboratorios farmacéuticos declararon en 2016 un total de 501,5 millones de euros en ayudas a la formación de los profesionales sanitarios en España, 5,5 millones más que el año anterior, según los datos de la patronal. Esta cifra incluye tanto las ayudas a proyectos de investigación (194 millones), las prestaciones por servicios profesionales (79 millones), así como los gastos para acudir a congresos (112 millones), las ayudas a las sociedades científicas para celebrar estos eventos (81 millones) y las donaciones a organizaciones (35,5 millones). Los médicos fueron los destinatarios del 93,4% de las ayudas a profesionales sanitarios que concedió una industria farmacéutica en España que elevó su inversión en sociedades médicas desde los 66 millones de 2015 a los 81 millones de euros en 2016. Por establecer una comparación que no tiene en cuenta las diferencias de modelos, los laboratorios en Alemania dedicaron 575 millones de euros en 2016 al mismo concepto, por 517,6 millones en el Reino Unido.

Los laboratorios en España cuentan desde abril de 2016 con la conformidad de la Agencia Española de Protección de Datos para solicitar el consentimiento en los contratos suscritos con profesionales y organizaciones que se deriven transferencias de valor para publicar estos pagos de forma individual, siempre que no sirva a otra finalidad y no facilite la indexación de la información publicada en los sitios web a través de motores de búsqueda. Una condición esta última que impide a los pacientes conocer en la práctica de qué laboratorios recibe fondos el especialista que les va a atender.

La iniciativa de transparencia de la industria farmacéutica arrancó en Europa en 2013 y fue recogida en el Código de Buenas Prácticas de Farmaindustria en 2014. En nuestro país, cuenta con el respaldo del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia o la Fundación Transparencia Internacional España, entre otras.

