La sanidad privada se alía para cortar el fraude de sus recetas en la farmacia

Para el 14 : Aquí en Cataluña también esta implantada la tarjeta electrónica, pero solo sirve para los medicamentos que te recetan en la Seguridad Social o clínicas afiliadas, Si yo me voy a una clínica privada y me dan alguna receta, yo puedo ir a cualquier farmacia con dicha receta y me dan la medicina, sin necesidad de enseñar ninguna tarjeta ni ningún DNI, ( Debo pagarla íntegramente claro )