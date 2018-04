La sanidad privada, un imán para los inversores

Normal queremos curarnos, no morir

Lógico. Todos sabemos que entrar en un hospital público es como ser sentenciado al corredor de la muerte. La gente ahorra lo que sea con tal de ser atendido por un médico de verdad y no un funcionario del corredor de la muerte público al que sólo le importan sus privilegios, no trabajar, quejarse de lo poco que gana y que no estudió desde que aprobó la oposición.