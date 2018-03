¿Por qué cuesta 400.000 euros un medicamento? Llegan a España las nuevas terapias

Vale, pero que además cambien a una dieta ketónica que les puede curar, si no simplemente se convierten en crónicos, no se curan. La gente come mucha porquería y enferman; la salud pública podría mejorar muchísimo si la gente comiera mejor. La medicina china sí hace un esfuerzo de mejora de nutrición; en Occidente vamos a unos déficits financieros de la sanidad brutales. Más prevención, mejor calidad de vida.