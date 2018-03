La sanidad privada ofrece su red para frenar la subida de las listas de espera

"Hombre si tienes todo un hospital , no pagas el IBI, ni pagas el IVA de las compras ni los servicios, y encima lo llenas de becarios, menudo negocio.....yo también quiero un hospital privado de esos jajajajaja"



Hombre si tienes todo un hospital, tienes a los clientes presos y le robas el dinero para mantener millonarios que aquí se dedican a quejarse de que la sanidad privada es mala porque cura a los pacientes cosa que la pública no hace, pues te diré, yo también quiero un negocio de esos donde puedo robar a la gente y luego dejarla tirada para que se muera, ser millonario y luego pasarme el día entero quejándome.



Por cierto analfabeto, los hospitales públicos no pagan IBI. Y no repercuten IVA. Y tienen también becarios, y encima obligados, los MIR. De nada.