La CNMV requiere más información a Grifols sobre su compañía en EEUU

Aradigm está envuelta en una demanda colectiva por posible fraude

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) envió el pasado martes un requerimiento a la farmacéutica Grifols solicitándole más información sobre la relación con su participada Aradigm, la compañía de EEUU que está envuelta en una demanda colectiva por un posible fraude a inversores, como ha venido informando este periódico. El requerimiento del supervisor se produjo después de que la compañía informara ese día, en un hecho relevante, que había deteriorado el valor de sus acciones en la compañía en 80 millones de euros.

Tras la petición de la CNMV, Grifols dio este miércoles más detalles sobre esta participación. Según la información remitida por el laboratorio catalán, los activos asociados a Aradigm sumaban justamente esos 80 millones de euros, por lo que la compañía reconoce que ahora mismo esa participación ha perdido todo su valor. "Grifols tiene actualmente en Aradigm una participación del 35,13%. El valor de dicha participación previo al deterioro era de 6 millones de euros, siendo el valor en libros a cierre del ejercicio 2017 de 0 euros".

Más adelante, Grifols desglosa la relación de todos los activos asociados a Aradigm, que suman esos 80 millones, detallando el valor previo al deterioro y su valor a cierre de 2017. La compañía desglosa su valor en Aradgim de la siguiente manera: una inversión financiera de 6 millones de euros, unos activos intangibles de 56 millones y un bono de 18 millones. Los tres activos han perdido todo su valor a cierre de 2017.

La compañía asegura que aunque la autoridad sanitaria estadounidense (FDA) no ha aprobado el principal activo de Aradigm, que era el medicamento denominado Linhaliq, "no se considera que pueda tener impactos adicionales significativos en los estados financieros de Grifols, por no existir compromisos ni otras responsabilidades ante Aradigm". Grifols asegura que recibió la comunicación de la FDA el 29 de enero y subraya que "se confirma que el proyecto no es viable", por lo cual ha reconocido un "deterioro" de la totalidad de activos relativos a Aradigm.

Precisamente, en la demanda co- lectiva que ya investiga un juzgado de California se acusa a la compañía Aradigm de violar la Ley del Mercado de Valores en EEUU por "haber realizado declaraciones falsas o engañosas sobre los ensayos clínicos" llevados a cabo con este fármaco.

Explicaciones fiscales

En el requerimiento enviado por la CNMV a Grifols, el organismo también le pide a la compañía que ofrezca más explicaciones sobre la estimación que ha realizado del impacto que tendrá en sus cuentas la reforma fiscal aprobada en EEUU.

Grifols informó el martes que esta rebaja de impuestos le aportará hasta 170 millones de euros como ingreso no recurrente en este año, lo que iba a compensar las pérdidas por la situación en Aradigm.

En su respuesta del miércoles a la CNMV, la farmacéutica detalla que la estimación ha sido realizada en base a la legislación fiscal vigente a la finalización del año y que, por tanto, "las cuentas anuales consolidadas al cierre del ejercicio 2017 incluyen nuestra mejor estimación considerando la nueva normativa fiscal".

