PharmaMar cae un 34% tras el revés en los ensayos de su nuevo fármaco

Jarro de agua fría para PharmaMar. Su medicamento en investigación Zepsyre sobre el que la farmacéutica gallega hacía ensayos para ver su eficacia en cuatro tipos de cáncer, pulmón, mama, endometrio y ovario, ha mostrado que en este último tipo la eficacia no es superior al resto de tratamientos que ya se usan en los hospitales desde hace años. Así lo comunicó la propia compañía ayer, a cierre de mercado, lo que hizo que hoy su cotización en el mercado continuo cayera hasta un 35 por ciento. Las acciones de PharmaMar estuvieron incluso suspendidas en el arranque de la jornada, ante la cantidad de órdenes de venta, y no empezó a cotizar hasta las 14 horas.

Tras este revés en la investigación, la farmacéutica con sede en Madrid podrá ahora dejar de investigar en para esta patología o repetir los ensayos cambiando las dosis, fundamentales también en su relación con la eficacia. De hecho, en el anterior ensayo el fármaco había mostrado que los pacientes habían estado una media de 5,7 meses con el tumor controlado frente a 1,7 meses de su comparador, el fármaco topotecan.

De todas formas, PharmaMar tiene muy avanzados también los ensayos en las otras tres indicaciones, cáncer de pulmón y de mama, con un mercado potencial mucho más amplio que el de ovario ya que afecta a más tipo de pacientes.

En concreto, el ensayo que no ha dado los resultados esperados ha sido un estudio clínico realizado con 443 pacientes en más de 100 hospitales de Europa y Estados Unidos, y se completó tres meses antes de lo previsto, lo que reflejaba el interés en el fármaco y el estudio por parte de los investigadores y la necesidad de nuevas alternativas terapéuticas para estas pacientes. Aunque el último ensayo no ha mostrado una mayor tasa de eficacia, sí demostró ser más seguro en cuanto a afectos adversos que su competidor, aunque sólo con este motivo no es suficiente para ser aprobado por la Agencia Europea del Medicamento y poder llegar al mercado.

La farmacéutica de origen gallego ha sacrificado el beneficio en el último año para dedicar más recursos a la I+D, especialmente para este fármaco. Y es que los bancos internacionales que siguen a la compañía han estimado unas ventas de más de 1.000 millones cuando llegue al mercado. En concreto, el banco de inversión británico Rx Securities, una entidad especializada en analizar compañías farmacéuticas de todo el mundo, había previsto su llegada al mercado en el primer semestre de 2019. Ahora, esta fecha se retrasará.

