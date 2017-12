La terapia génica contra el cáncer llega a Europa... pero vale 400.000 euros

No sé qué van a investigar alumnos que no quieren parciales, finales, deberes, evaluaciones...ni cualquier cosa que suponga ponerse a prueba y trabajar con esfuerzo.



O que hacen de la universidad su carrera política y panfletaria...



Investigación... mejor primero formemos estudian...digoooo investigadores.



Que en un sistema donde no se premia y distingue ADREDE el esfuerzo desde pequeños, sólo se paren vagos y aprovechados.