Boiron: "Las ventas han caído un 14% por los ataques a la homeopatía en España"

"Hasta 10.000 médicos y 20.000 farmacias confían en la homeopatía"

Eduardo Barriga, director general de Boiron. Imagen de Fernando Villar

Eduardo Barriga dirige desde hace 10 meses el laboratorio con más campañas de boicot en contra de nuestro país, el fabricante de medicamentos de homeopatía Boiron. Barriga, con más de 25 años de experiencia internacional en grandes multinacionales de consumo y salud de todo el mundo, como Danone, Leche Pascual, Esteve Farma o Nutribén, asegura que no había visto nada igual como la oposición a la homeopatía en redes sociales que ha encontrado en su regreso a España. Más noticias en la revista gratuita elEconomista Sanidad

Boiron domina este mercado en nuestro país, con algo más de 20 millones de euros al año en ventas, aunque en el país de origen del grupo, Francia, esta cifra se eleva hasta los 370 millones de euros anuales.

¿Cuál es la actividad de Boiron en España?

La compañía Boiron en España lleva 33 años, desde 1984, y tenemos todas las actividades de un laboratorio farmacéutico, con dos centros de distribución, en Madrid y Barcelona. Actualmente, en España facturamos en torno a 20 millones de euros y tenemos 132 empleados. La mayor parte de nuestro negocio son los medicamentos homeopáticos, donde tenemos más del 50% del mercado y también tenemos otros productos de complementos alimenticios. Pertenecemos al grupo Boiron, una empresa familiar francesa, nacida en 1932, que cotiza en bolsa y está presente en 50 países con 3.700 empleados en total.

¿Los medicamentos homeopáticos están en un limbo legal?

No, para nada. Hay una confusión inmerecida en este mercado. Nosotros estamos sometidos a una disposición transitoria del año 2007, con lo cual nuestros medicamentos homeopáticos son debidamente autorizados. Al ser una disposición transitoria todavía no se ha completado el ciclo regulatorio que compete al Ministerio de Sanidad, en línea con la directiva europea que nos ampara, que es del año 2001. Nosotros estamos abiertos a rematar todo el tema regulatorio porque pensamos que es necesario. Regularía completamente la situación y evitaría esta confusión en el mercado que es perjudicial para el paciente y para el profesional. Nosotros queremos que se desarrolle el real decreto ley, que no se llegó a hacer en su momento.

¿Qué debería tener ese real decreto?

Primero, lo que consigue es evitar la confusión. Y segundo, tendríamos un número de registro, que hoy en día no tenemos. No es más que una traba para nosotros. Los pacientes tienen el derecho a tener una claridad y poder elegir entre terapias y evitaría una confusión en profesionales de la salud donde se dan frases recurrentes de que no están autorizados y sí lo están. Para nosotros es una limitación comercial. Y desde hace diez años estamos así. Los medicamentos homeopáticos son de venta exclusiva en farmacias, por lo que algo que no sea un medicamento no tiene obligación de venta en farmacias. La confusión es sobre todo sobre si la terapia homeopática es un medicamento, y sí lo es.

¿Y cómo funcionan desde hace diez años sin el real decreto?

Pues porque en ese momento, en 2007, se autorizaron más de 3.000 medicamentos homeopáticos, que es nuestra cartera de productos actual. Desde entonces, para un lanzamiento nuevo necesitas presentar un nuevo informe de registro en la Agencia Española del Medicamento. Y nosotros ahora tenemos la firme decisión de presentar nuevos dossieres de medicamentos homeopáticos a la Agencia de Medicamentos en España. Porque consideramos que si no estamos vulnerando el principio de equidad que le corresponde al paciente. Un ciudadano de París tiene muchos más medicamentos homeopáticos a su disposición que uno de Alcobendas. Nosotros queremos presentar estos dossieres para que esto sea esta desigualdad pueda desaparecer.

¿Desde 2007 no hay nuevos medicamentos homeopáticos en el mercado?

Eso es. Pero ahora la compañía ha decidido que va a presentar nuevos dossieres. Primero hemos optado por tener este mercado y consolidar esta cartera de productos, pero yo ya este año voy a llevar nuevos medicamentos para su aprobación.

¿Qué nuevos medicamentos homeopáticos van a presentar?

Este año presentamos un dossier de un medicamento que en Francia tiene una ventas de 100 millones de euros al año. Nuestro objetivo es presentar un nuevo dossier por año.

¿Y cómo cree que actuará la Agencia ante estos nuevos medicamentos?

Evidentemente yo estoy seguro de que la agencia actuará como con todos los laboratorios y evaluará al medicamento para darle su aprobación. El nivel de confianza es máximo. Vamos a presentar dossieres que han sido presentados hace décadas a otras agencias, como la francesa, la suiza o la alemana y que fueron aprobados y están en el mercado hace 20 y 30 años. En Francia hay más del doble de medicamentos, así es que vamos a tener un trabajo intenso de presentación de nuevos dossieres. Nuestro objetivo es ofrecer al ciudadano español las mismas posibilidades que los del país vecino.

En la época de Ana Mato sí hubo un intento de sacar adelante el real decreto de homeopáticos. ¿Qué pasó?

Sí, el ultimo intento de real decreto fue en 2013 y tuvo un amplio consenso de la industria. Es un punto a recuperar con la agencia para que esto suceda en el marco de la legislación.

¿Tienen laboratorios en contra?

No, y no entiendo por qué iban a estar en contra. Estamos en el marco de asociaciones profesionales que nos respaldan como Farmaindustria o Anefp. La competencia sí puede estar en guardia, pero no en contra.

¿Cuántos médicos prescriben vuestros medicamentos y cuántas farmacias los venden?

Nuestro mercado es muy pequeño en comparación al resto del mercado farmacéutico. Para aumentarlo necesitamos mucha formación para dar a conocer nuestros medicamentos a profesionales y pacientes. Aún así, más de 10.000 médicos en España o prescriben o han prescrito alguna vez medicamentos homeopáticos. Y más de 20.000 farmacias venden nuestros medicamentos.

¿Cuánta demanda tienen sus medicamentos en España?

Los datos de la Fundación para la Ciencia y la Tecnología de este año dicen que más del 50% de la población española declara tener un interés en este tipo de terapias. Informaciones nuestras nos dicen que más de un tercio de los españoles han consumido o han dado a sus hijos alguna vez un medicamento homeopático. El interés está ahí. Nosotros hacemos un gran esfuerzo de formación. Este año vamos a formar a más de 250 médicos y más de 200 farmacéuticos en terapias homeopáticas y pretendemos seguir haciéndolo así.

Pero, en volumen, ¿cuántas cajas de medicamentos homeopáticos se venden en España?

No sé la cifra exacta en volumen. Lo que sí te puedo decir es que, por ejemplo, de nuestros productos contra la tos vendemos más de 300.000 unidades al año. Y para la gripe vendemos 400.000 cajas al año. Es decir, es seguro que se vende más de 1 millón de cajas al año.

¿Eso significa un consumo alto o bajo en comparación con otros países?

El mercado en total en facturación supera los 30 millones. España está en los números de un país en desarrollo. Francia es la líder y uno de cada cinco médicos franceses los prescribe de forma habitual. Allí Boiron factura 370 millones de euros al año. Una parte además está reembolsado por el sistema público. Por eso, aún somos pequeños en España pero la población tiene interés y el futuro tiene que ser crecer sin duda.

¿Han afectado a la compañía las campañas en contra de la homeopatía en redes sociales?

Las campañas en contra nos afectan sin duda alguna. La virulencia que existe contra la homeopatía y contra los pacientes y los profesionales de la salud que la utilizan es absolutamente inusitada. Esto no pasa en ningún país del mundo, por el nivel de virulencia y de descrédito a profesionales, que deberían ser respetados en su decisión, que es libre. Yo desconozco el por qué se producen, pero son de una virulencia extrema que no merecen. Un paciente que elige un medicamento homeopático legal y autorizado o un médico o un farmacéutico, profesionales titulados que conocen lo que están haciendo, se les descalifique a ese nivel no me parece aceptable. Esto es algo absolutamente excepcional en la compañía, sólo pasa en España.

¿Han reducido sus ventas en España por estos ataques?

Sí. Hemos tenido una repercusión negativa en ventas, aunque no ha sido ni mucho menos de la misma importancia que la campaña. Hemos tenido una caída de un 14% en ventas. Pero tenemos a los pacientes que prueban nuestros medicamentos y contra eso hay pocas campañas. Y tenemos más interés en médicos y farmacéuticos en querer ser formados de lo que podemos abarcar.

Ha habido noticias de muertes de pacientes que se han achacado directamente a la homeopatía. ¿Qué tiene que decir?

Que se trata de una situación increíble. Por ejemplo, el caso de Italia, donde murió un niño, se culpó inmediatamente a nuestro laboratorio. Según mis informaciones, este caso está más en el ámbito de una mala práctica médica aún por dilucidar que por causa de la industria. Y esto sucede en esta industria, pero no en otras. Cuando hay un problema con un paciente que toma medicamentos homeopáticos, que lo puede haber en todo lo relacionado con la medicina, inmediatamente se descalifica a la terapia homeopática en general, algo que no sucede en otros ámbitos. Nosotros, como el resto de laboratorios, estamos obligados por ley a reportar cualquier reacción adversa.

