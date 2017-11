"La eficacia policial en medicamentos falsificados no supera el 20%, al resto no llegamos"

Javier Molinera, Inspector jefe de Consumo, Medio Ambiente y Dopaje en el Deporte de la Policía Nacional

Javier Molinera.

Javier Molinera lideró el año pasado un total de 30 operaciones policiales contra el tráfico ilegal de medicamentos, en las que se intervinieron unos cinco millones de dosis de fármacos y se detuvo a 100 personas. Es sólo una mínima parte de lo que mueve el mercado negro de falsificados en España, según reconoce el inspector de la Policía Nacional.

En su experiencia al frente de la lucha policial contra los medicamentos falsificados, ¿se trata de un mercado que está controlado o que va a más?

Está en aumento. En la sociedad hay un interés desmedido por el aspecto físico. Es la razón por la que los medicamentos anabolizantes son los que más se consumen. Luego está nuestro estilo de vida, que nos obliga a utilizar otros medicamentos como ansiolíticos. Tanto unos como otros son de prescripción y, en el momento en que no puedes disponer de una receta, acudes al mercado negro.

¿Qué canales son los más habituales para comprar o traficar con falsificados?

El principal canal es Internet. Nada más sencillo que entrar en Internet, escribir lo que quieras obtener y ya te sale cualquier medicamento. Luego el envío postal nunca se sabe de dónde te llega ni tampoco el contenido.

¿A cuánto podría ascender el valor del mercado ilegal de medicamentos en España?

El volumen mundial de falsificados rondaría los 100.000 millones de dólares al año. Aproximadamente 1.400 millones de euros en España. Tenemos como un 10 por ciento de lo que genera Europa. Son cifras aproximadas, no se puede saber exactamente cuánto se mueve en el mercado. Analizamos el trabajo que realizamos, los resultados y la valoración de los productos intervenidos y, en función de esto, calculamos que podemos abarcar entre un 10 y un 20 por ciento. La eficacia policial no supera en este campo el 20 por ciento. Hay un 80 por ciento al que no llegamos.

¿Y en aduanas?

En aduanas cogemos una mínima parte del volumen total. El motivo por el que no se coge más es porque son paquetes postales pequeños. De China viene casi todo y también lo que compras en Amazon o en AliExpress. Ahí están los principales mercados online. No se puede filtrar todo, son paquetes pequeños a nivel de usuario, no son contenedores. Interceptas aquello que buscas. Lo que no buscas, no lo interceptas.

¿Cuáles son los fármacos más falsificados o con mayor demanda?

Hay tres grandes grupos. Uno son los anabolizantes, todo lo que tiene que ver con aumento de la masa muscular y gimnasios, tipo nandrolona, testosterona u hormona del crecimiento. Un segundo gran grupo son los ansiolíticos, antidepresivos y adelgazantes, que están más relacionados con el mundo de la mujer, como lexatin, o todos aquellos derivados de la sibutramina; y un tercer grupo son los tratamientos de la disfunción eréctil. El uso de hormonas y medicamentos genera una disminución de la libido, con lo cual obliga a recurrir a este tipo de fármacos.

¿Qué volumen del mercado de falsificados representan los anabolizantes?

Es difícil de calcular, pero del grueso de lo que intervenimos, el 70 por ciento son anabolizantes y derivados de la testosterona, precisamente para potenciar el incremento muscular. Otro 20 por ciento serían tratamientos de disfunción eréctil y el resto, adelgazantes y ansiolíticos. Son porcentajes por el campo y volumen de intervención.

