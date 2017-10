España, el país con más farmacias del mundo: una por cada 2.100 personas

¿Restringir?



Todo lo contrario. Liberalizar



Vas por Europa y ves tantas farmacias como quieras, aunque estén juntas. ¿Y quién sale ganando? Pues el consumidor, que no tiene porque aguantar a un farmacéutico que no tiene ni pajolera idea de lo que vende, o a uno que es desagradable o maleducado.



Si compiten, aquel que ofrezca mejores servicios será el que sobreviva, y el resto que se dediquen a otra cosa, pero no que no tengan que vivir del cuentecito de las licencias, que para mamandurrias ya tenemos a los políticos (otra casta a erradicar).