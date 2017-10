EEUU paga a farmacéuticas para que sigan desarrollando una vacuna contra el ébola

Aunque la epidemia de ébola en África, que acabó repercutiendo levemente en Europa y América, concluyó el pasado año tras dejar más de 10.000 muertos a nivel mundial a sus espaldas, aún no se ha encontrado una vacuna que pueda combatir la enfermedad. Pero parece que el gobierno estadounidense está decidido en conseguirla.

Una de las unidades del Departamento de Salud de EEUU va a proporcionar 39,2 millones de dólares para financiar la fase final de la vacuna que la farmacéutica Merck está desarrollando.

Por su parte, la farmacéutica Janssen desarrolla otra vacuna que se inyecta en dos dosis, en lugar de la dosis única de Merck. La primera inyección protegería contra el ébola, mientras la segunda usa fármacos distintos que apoyan al primero y refuerzan al sistema inmunológico. Ya ha demostrado su eficacia en animales. EEUU aportará 44,7 millones de dólares a esta investigación.

Pero la financiación no es a fondo perdido. A cambio, recibiría dosis de vacunación para 1,13 millones de personas.

Además, el gobierno estadounidense aportará 45,9 millones de dólares al desarrollo del ZMapp, el suero con el que se trató a la enfermera española infectada Teresa Romero, aunque se desconoce si fue el fármaco que logró curar su enfermedad. De hecho, un estudio médico de hace un año publicado en The New England Journal of Medicine afirma que los resultados estadísticos no son suficientes para demostrar su eficacia.

Finalmente, el Departamento de Salud aportará 40,4 millones de dólares para la compra inicial y desarrollo de la etapa final del REGN3470-3471-3479 investigado por Regeneron Pharmaceuticals.

