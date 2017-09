Belén Garijo: "El futuro de los laboratorios está en China: han cambiado y piden fármacos occidentales"

Belén Garijo, consejera delegada de la división sanitaria de Merck. Nacho Martin

Belén Garijo (Almansa, 1960) es la española que ocupa un cargo de mayor relevancia dentro de la industria farmacéutica internacional. Desde 2014 es la responsable mundial de la división más importante de la multinacional alemana Merck, con unas ventas anuales cercanas a los 7.000 millones de euros, el 45% del grupo farmacéutico.

Acaban de lanzar dos nuevo fármacos. ¿Está viviendo Merck su mejor época en los últimos años?

Sí, 2017 está siendo un año muy bueno para Merck. En el área de Healthcare hemos obtenido las aprobaciones en EEUU y Europa de Bavencio, la primera inmunoterapia autorizada para un tipo de cáncer cutáneo poco frecuente y agresivo, y también hemos obtenido la aprobación de Mavenclad en Europa, el primer tratamiento oral de corta duración para pacientes con esclerosis múltiple recurrente. Esperamos que los tratamientos puedan contribuir a mejorar la calidad de vida de muchos pacientes. En la esclerosis múltiple hay unos 47.000 pacientes en España que se podrían beneficiar con nuestro fármaco.

¿Ha cambiado la estrategia de la compañía en los últimos años?

La compañía ha vivido una enorme transformación en los últimos años, sobre todo en su I+D. Ahora, nuestra investigación se centra en tres grandes áreas: oncología, inmuno-oncología e inmunología. La llegada de Bavencio y Mavenclad es un ejemplo de ello. La estrategia es focalizarse en un portfolio muy activo. Por ejemplo, decidimos desinvertir hace años en genéricos para poder avanzar en esta I+D. Y en los últimos años hemos hecho adquisiciones y desinversiones en estas tres áreas. Hemos sumado en este tiempo a Serono, Millipore, Sigma Aldrich y AZ Electronics Materials para ganar escala en todo el mundo.

En el área de Healthcare que dirige a nivel mundial, ¿cuáles han sido los cambios?

En el área de Healthcare pretendemos seguir muy focalizados en tres grandes áreas: Biopharma, Consumer Healthcare y Alergias. Tenemos una gran expectativa de mejora en todas las divisiones de Biopharma. Además, hace poco anunciamos la venta de la división de bio- similares para focalizar más nuestras inversiones y tener más rentabilidad.

¿La división de Consumer Healthcare podría venderse?

Consumer Healthcare es un negocio, un estado de rentabilidad excelente, donde hemos hecho inversiones en los últimos años. Está creciendo por encima del mercado y de manera sostenible. Pero actualmente estamos en proceso de identificar otras opciones, para enfocarnos en nuestros negocios estratégicos. Ahora mismo, pensamos que es buena idea tener un socio que nos pueda ayudar a ganar escala en mercados atractivos como EEUU o China donde tenemos una presencia más limitada.

¿En qué países hay más futuro para la industria farmacéutica?

Nosotros hemos pasado de estar muy focalizados en Europa a ganar cuota en EEUU y, sobre todo, en los países emergentes. Para nuestra división de Healthcare, Europa continúa siendo muy importante si conseguimos que nuestra innovación llegue al mercado. En los emergentes, nuestros medicamentos de fertilidad y medicina general nos han permitido mantener nuestros ingresos en la época en la que necesitamos tiempo para que llegasen los nuevos productos. Ahora estamos poniendo mucho énfasis en los mercados desarrollados de nuevo, porque la innovación va a ser el motor de crecimiento de la compañía en los próximos años.

¿China es ahora el objeto de deseo de la industria?

Nosotros tenemos grandes expectativas de que China sea un gran pilar de crecimiento de Merck para nuestros fármacos de medicina general y de fertilidad. Hemos hecho fuertes inversiones para aumentar la producción en China y anticipar el crecimiento en este país. Ellos han cambiado de mentalidad y demandan fármacos occidentales. Están evolucionando muy rápido, introduciendo patrones europeos y globales y avanzando en la comercialización de nuevos medicamentos. Somos una compañía local en China donde inauguramos una fábrica de 80 millones de inversión para distribución local, pero que podrá crecer y utilizarse como una fábrica para todo el mundo.

¿Y España sigue siendo importante para Merck?

Sin duda. España es un mercado muy importante para Merck porque es el cuarto mercado europeo en facturación. Para nosotros es un país estratégico, porque tenemos tres fábricas en España que fabrican productos para todo el mundo. Desde 2014 hemos invertido en nuestros centros de fabricación en España más de 50 millones de euros y en 2017 serán casi 20 millones de euros. La fabrica de Tres Cantos en Madrid tiene el cien por cien de la fabricación de nuestra hormona del crecimiento a nivel mundial y el 80% de nuestro pedidos de hormona recombinante de fertilidad se fabrica en España. Esto habla de la focalización que tenemos en este país.

Hubo tiempos difíciles donde se dispararon los impagos...

Sí, es verdad que el mercado español ha pasado tiempos muy duros, pero se han hecho enormes progresos en ese sentido. Lógicamente, seguimos muy de cerca los tiempos de pago, porque una compañía familiar como la nuestra no puede financiar la deuda de la administración, pero sé muy bien el esfuerzo que ha hecho el Gobierno español para bajar los tiempos y la deuda que hemos tenido en el pasado. Ahora es algo que no me quita el sueño. Esperamos que siga siendo así.

