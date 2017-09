Las farmacias piden un incentivo por tener que abrir por las noches

No perdón directamente en reino Unido tienes que hacer 100km para buscar una farmacia de guardia una noche si no vives en una capital;cosa que en España no pasa;y me refiero a que es normal que pidan una tasa y siempre y cuando sea para algo sin receta es decir sin urgencia como ha comentado uno por arriba;si es con receta pagas lo que corresponde y ya esta