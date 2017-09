Clínicas y seguros de salud viven una época dorada

Si los sueldos bajan el ahorro disminuye. La sanidad y la educación son necesidades a las que las familias no renuncian. El poco ahorro que pueda haber, si lo hay, se reservará para cubrir las necesidades sanitarias y educativas de la familia; eso sí, hospitales y colegios privados, laboratorios farmacéuticos etc. están encantados con las medidas del gobierno con recortes en sanidad y educación, pero otros sectores económicos verán disminuir sus beneficios y muchas pequeñas empresas tendrán que cerrar porque la gente no tiene dinero para todo.