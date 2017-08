Esteve, Ferrer y Grifols, los laboratorios más opacos en sus pagos a médicos

Grifols es la única compañía que no publica los detalles de sus pagos

Foto: iStock

Los laboratorios Esteve, Ferrer y Grifols son, dentro de las compañías farmacéuticas relevantes que operan en España, las firmas más opacas con la información que ofrecen sobre la relación económica que mantienen con los profesionales médicos. Así lo pone de manifiesto un reciente estudio de la Fundación Compromiso y Transparencia que ha analizado el grado de compromiso social y ético de las empresas farmacéuticas y la información que trasladan sobre estos asuntos en sus webs corporativas. La transparencia con estos pagos ha sido uno de los diez aspectos que han analizado los autores del estudio, junto a la RSC, el código ético, la política de impuestos o el compromiso de los órganos de gobierno, entre otros.

Según el informe, que ha examinado los datos de las 26 compañías farmacéuticas más importantes tanto nacionales como extranjeras, dentro del apartado de transparencia en las transferencias con profesionales y organizaciones sanitarias, tanto Laboratorios Esteve como Ferrer Internacional son las únicas compañías en las que "aunque esa información se encuentra en la web no resulta visible y por esa razón no la hemos dado por válida de acuerdo con nuestra metodología".

Mientras, sobre la farmacéutica Grifols, el estudio destaca que se trata de la única compañía analizada que no ofrece información pormenorizada sobre sus pagos a médicos. "Entre los grupos analizados el único que no pública el desglose de la información, detallando el nombre y apellido de los agentes sanitarios y de las organizaciones sanitarias, es Grifols, que publica los datos agregados". Por estas razones, el informe señala que tanto Esteve como Ferrer no cumplen con este punto de transparencia y Grifols sólo lo cumple a medias.

Deficiencias en 6 compañías

La fundación también considera que otros tres laboratorios, los nacionales Faes Farma y Laboratorios Viñas y la estadounidense Pfizer, sólo cumplen a medias con la transparencia en la publicación de estos pagos. "En los casos de Faes Farma y Laboratorios Viñas, el cumplimiento es parcial en razón de la deficiente visibilidad de la información. En el caso de Pfizer el cumplimiento es también parcial debido a que los internautas no pueden acceder directamente a la información sin rellenar previamente unas casillas, lo cual dificulta su accesibilidad", indica el informe. En total, de las 26 compañías analizadas en este apartado, el 77% sí cumplía con el rigor de transparencia en la publicación de los pagos, mientras el 15% lo cumplía sólo parcialmente y el 8% lo incumplía.

La Fundación Compromiso y Transparencia (antes Fundación Compromiso Empresarial) se constituyó en el año 2007 por un grupo de profesionales procedentes del mundo de la empresa, la academia y el sector no lucrativo para impulsar el buen gobierno, la transparencia, la rendición de cuentas y el impacto social de las instituciones. En este informe, la institución recuerda a las farmacéuticas que ser transparente no implica sólo cumplir con el compromiso que ha asumido toda la industria de publicar las transferencias de valor a los profesionales y organizaciones sanitarias, "sino que deben prestar más atención al resto de aspectos que preocupan a los grupos de interés".

Las compañías farmacéuticas analizadas han sido las 23 que forman parte del Consejo de Gobierno de la patronal Farmaindustria (Almirall, Astellas Pharma, AstraZeneca, Bayer, Bristol Myers-Squibb, Celgene, Esteve, Faes Farma, Ferrer Internacional, Ferring, GSK, Janssen, Laboratorios Ern, Laboratorios Farmacéuticos Rovi, Laboratorios Menarini, Laboratorios Viñas, Lilly, Merck, MSD, Novartis, Pfizer, Roche, Sanofi y Vifor Pharma), más Gilead (por ser la que más facturó en España en 2015) y Grifols, por ser la única farmacéutica española en el Ibex 35. "Grifols y Gilead no pertenecen a Farmaindustria, aunque Gilead si se ha adherido al Código de Buenas Prácticas de la Industria Farmacéutica", resaltan los autores del estudio.

El informe completo sobre Transparencia de las empresas farmacéuticas en la web destaca a GSK y MSD (con 24 puntos) como las compañías más transparentes del sector, seguidas por Merck (20 puntos), que completa la lista de las tres únicas empresas calificadas como transparentes. La fundación llama la atención a las compañías sobre la necesidad de hacer accesibles y visibles los contenidos de manera que permitan a los interesados acceder, encontrar e interpretar correctamente los contenidos que comparten. Invita también al sector a enriquecer los portales de las filiales españolas, que son por lo general "muy pobres" y que remiten constantemente y de manera, en ocasiones, confusa a las webs de las sedes corporativas.

500 millones en pagos

Hay que recordar que los laboratorios farmacéuticos gastaron el año pasado un total de 501,5 millones de euros en su relación con el sector médico en España, tanto profesionales como organizaciones sanitarias, según los datos de la patronal Farmaindustria publicados dentro de su plan de transparencia iniciado el año pasado.

GSK, MSD y Merck, las más transparentes

El informe 'Transparencia sobre el compromiso social y ético de las empresas farmacéuticas en la web' elaborado por la Fundación Compromiso y Transparencia, destaca a GSK y MSD (con 24 puntos) como las compañías más transparentes del sector, seguidas por Merck (20 puntos), que completa la lista de las tres únicas empresas calificadas como Transparentes. Seis compañías son catalogadas de translúcidas y las 17 restantes son calificadas por la fundación como opacas.

PUBLICIDAD