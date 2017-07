La venta de medicamentos por la web de las farmacias fracasa en España

En pleno siglo XXI, como estamos, no entiendo como no hay una aplicación que registre automáticamente la recete del médico y le llegue al mayorista, tipo COFARES; etc, el pedido para que se lo lleven a domicilio al paciente. Es mucho más efectivo, rápido, y te ahorras la comisión del 20-30% del tendero y además mejora mucho el control sobre los medicamentos ya que sólo habría que controlar a los mayoristas y no tendero por tendero.