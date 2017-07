Alberto Sicilia: "En España se hacen demasiados implantes y muchos en clínicas low-cost sin el método adecuado"

El presidente de la Asociación Europea de Osteointegración (EAO) recibe el reconocimiento por su labor como promotor de Madrid de la Oficina de Turismo del Ayuntamiento

Reconocimiento al doctor Sicilia por parte de la Oficina de Turismo del Ayuntamiento de Madrid.

El gran reto de la implantología es hacer que el implante dental tenga la mayor longevidad posible sin que el paciente tenga que ser sometido a reimplantes para aportarle así una mejor calidad de vida. Según los estudios, el 80% de los implantes de baja rugosidad alcanzan una vida media de 25 años de uso. Sin embargo, estos solo son entre el 15% y 20% de los casos, siendo más populares los rugosos ya que se integran mejor al hueso, pero pueden provocar más complicaciones por periimplantitis, una patología que ha aumentado en nuestro país en los últimos años. Así lo ha advertido el doctor Alberto Sicilia, presidente de la Asociación Europea de Osteointegración (EAO, por sus siglas en inglés), con motivo del reconocimiento como promotor de Madrid que le ha otorgado la Oficina de Turismo del Ayuntamiento de Madrid, Madrid Convention Bureau, por su esfuerzo y empeño para que la Conference of the European Asssociation for osseointegration (EAO) se celebre en la ciudad de Madrid del 5 al 7 de octubre.

"La periimplantitis es una infección crónica en los tejidos que rodean al implante dental y provoca la pérdida del tejido óseo en el que se ha integrado el implante", explica del doctor Sicilia, a la vez que recuerda que el capital óseo y de tejido en las personas que pierden un diente "es limitado", de ahí la relevancia de conservarlo y el esfuerzo investigador para lograr técnicas efectivas de regeneración. Y es que en su opinión, el aumento de casos de esta complicación se debe a que, resultado de la excesiva masificación y mercantilización del sector en contra de los criterios de la profesión, "se pueden estar haciendo en clínicas low-cost demasiados implantes en casos que no están indicados, una parte de ellos son demasiado rugosos y con un control poco riguroso. Los implantes no son un fin, sino parte de un tratamiento", recuerda. Se estima que en España anualmente se hacen 800.000 implantes dentales.

Los datos de un estudio a seis años comparando implantes de alta y baja rugosidad ponen de manifiesto que los primeros presentan una pérdida ósea significativa en el 15% de los casos, un porcentaje que baja al 3-5% en el caso de los de baja rugosidad. "Seguramente esta diferencia sea mayor en la vida real de lo que demuestran los estudios, en la que los pacientes no tienen un estricto seguimiento".

Una cita europea única en Odontología

La cirugía de implantes, el retratamiento en pacientes que ya son portadores de implantes "una situación a la que hasta ahora no se han tenido que enfrentar los profesionales- o el tratamiento multidisciplinar combinado son algunos de los temas que se tratarán durante la Conference of the European Asssociation for Osseointegration".

Esta cita, que tendrá lugar del 5 al 7 de octubre, está organizada conjuntamente por la Asociación Europea de Osteointegración (EAO) y la Sociedad Española de Prótesis Estomatológica y Estética (SEPES) y reunirá a más de 6.000 profesionales de la odontología con el objetivo de "llevar la ciencia a la clínica para poder dar al paciente la mejor respuesta para su caso concreto, y además hacerlo desde su óptica", señala del doctor Sicilia en calidad de presidente del Congreso. Tal y como explica, "es un congreso de maridaje perfecto porque cada asociación aporta su conocimiento científico complementario, lo que le hace único".

