La gestora 4Advanced toma el control de Clínica Svenson

Cuenta con más de 50 centros especializados en tratamientos capilares

Foto: Archivo

La gestora Four Advanced Asset Managment ha tomado el control de las clínicas de tratamientos capitalres Svenson a través de una operación con la que ha capitalizado el 70% de su deuda, tal y como ha podido saber elEconomista. La operación de control exclusivo ya ha sido comunicada a las autoridades de competencia.

Con esta operación, además, dos miembros de la gestora Four Advanced Asset Managment formarán parte del consejo del grupo de tratamientos capilares. En la actualidad, Svenson cuenta con 37 centros especializados repartidos a lo largo de España, aunque su origen se remonta seis décadas atrás en Londres, llegando a nuestro país en 1972.

Además, cuenta con otras 21 clínicas de tratamientos capilares repartidas por Alemania, Portugal y Suiza.

Según los últimos datos disponibles en el Registro Mercantil -correspondientes al ejercicio de 2015-, Svenson registró una facturación de 31,8 millones de euros y tenía una deuda que ascendía a 17,57 millones. De hecho, la compañía de tratamientos capilares redujo su endeudamiento desde los 49,5 millones registrados a cierre de 2014 antes de comenzar su refinanciación.

Cabe recordar, no obstante, que esta compañía estuvo al borde del concurso de acreedores después de que el auditor de cuentas detectara un fondo de maniobra negativa de 50 millones de euros. De hecho, entre 2009 y 2010 llegó a registrar unos números rojos de 16 millones.

Cambio de manos

En 2014, cuando los números dieron un respiro a los accionistas tras la ampliación de un crédito con The Royal Bank of Scotland, BBVA e Investindustrial decidieron vender sus participaciones (30% y 55%, respectivamente) después de haber perdido casi toda su inversión. El comprador fue el fondo oportunista irlandés Kin- tyre, que estaba controlado por BNP Paribas y la gestora española especializada en crisis Avamura -reconvertida en Four Advanced-.

PUBLICIDAD