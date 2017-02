Científicos españoles crean la primera fotocopiadora de células por 300.000 euros

Aglaris Cell, empresa del Parque Científico de Madrid

Laboratorio de Aglaris Cell.

Fotocopiar células con la rapidez y la facilidad con que se puede fotocopiar un libro. Esto es lo que permitirá hacer el Aglaris Facer 1.0, la primera máquina en el mundo que consigue la producción totalmente automatizada de células.

Este proyecto supone un salto definitivo para la ciencia y la investigación al permitir la creación standarizada de células y ha sido fruto del talento 100 por ciento español. La idea ha surgido de tres científicos españoles -Miquel Costa, David Horna y Manuel Ángel González-, y ha podido convertirse en una realidad gracias al asesoramiento de Manuel Fuertes, director general de la Oxford University Innovation en España y gracias también a la financiación de Kiatt, empresa a través de la que Manuel Fuertes realiza operaciones de transferencia científica, y de CRB inverbio II que financió la compañía a partir de diciembre de 2015. La empresa Aglaris Cell está ubicada ahora en el Parque Científico de Madrid.

En el ámbito de la investigación con células madre permitirá agilizar y mejorar los procesos de ensayo de diferentes terapias porque se podrán generar células de manera fácil, rápida y de calidad. Los centros de investigación y los hospitales como los clientes potenciales más interesados en su innovación.

Para los hospitales el Aglaris Facer permitirá al equipo médico disponer de células de forma rápida y segura para tratar enfermedades que hasta hoy no tienen cura. Una máquina que no ocupa mucho más que una fotocopiadora tradicional sustituye por tanto a todo un laboratorio e instalaciones de no menos de 1 millón de euros y un proceso cargado de complicaciones.

Esta estandarización en la producción de células impactará también en la generación de fármacos adaptados a las necesidades de cada paciente y de cada dolencia de una forma rápida y sin los elevados costes que se precisan ahora mismo. Aglaris está produciendo en estos momentos cinco prototipos que se pondrán a disposición de clientes para ajustar todos aquellos aspectos de mejora antes de iniciar su producción masiva y puesta en mercado a mediados de 2018. El precio de venta de Facer rondará los 300.000 euros.

