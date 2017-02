La dueña de Botox compra una empresa de adelgazamiento por 2.500 millones de dólares

La compañía productora de Botox, Allergan, ha anunciado este lunes la compra de Zeltiq Aesthetics, que comercializa un producto de congelación para eliminar la grasa corporal. El acuerdo se ha cerrado por 2.475 millones de dólares, y se espera que se haga efectivo en la segunda mitad de este año.

Allergan pagará 56,50 dólares por cada acción de la compañía, que cerró el viernes en los 49,4 dólares por título. Esto supone un sobreprecio del 14,4%, aunque los mercados han premiado a la compañía adquirida con una subida de valor bursátil superior al 12% que ha situado sus títulos por encima de los 55 dólares.

Zeltiq comercializa un procedimiento llamado CoolSculpting (escultura mediante frío), un sistema no invasivo de escultura corporal que consiste en una exposición controlada de las células de grasa a bajas temperaturas, acabando con las grasas sobrantes sin dañar los tejidos colindantes.

"La adquisición de Zeltiq es altamente complementaria y estratégica para Allergan. Añadiendo el sistema líder en escultura corporal CoolSculpting a nuestro liderazgo en estética facial, cirugía plástica y medicina regenerativa estamos creando un negocio de la estética a nivel mundial", ha apuntado el CEO de Allergan, Brent Saunders, en el anuncio de la adquisición.

