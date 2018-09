¿Con qué frecuencia se necesita ir al baño? Regla de "tres y tres"

Las heces son el resultado del producto final de nuestro intestino que metaboliza los alimentos. En suma, material no absorbido, microbios y agua. Pero, ¿deberíamos ir todos los días? Varios expertos aseguran que no es necesario.

Cada semana, la persona promedio produce entre 500 y 1.100 gramos de heces, según el médico Jakob Begun y añade que "la frecuencia de la defecación se rige por muchos factores, incluida la dieta, la actividad motriz intrínseca del intestino, la capacidad rectal, los factores conductuales, así como el microbioma intestinal".

Para él, los estudios, por lo general, han confirmado la regla de "tres y tres". Esto quiere decir que varía entre tres veces al día y una vez cada tres días.

Según Christopher Hair, gastroenterólogo, la defecación, según la persona variaría de tres veces por día a tres veces por semana, al tiempo que deja claro que menos del 40% de las personas sanas va al baño una vez al día.

Damien Belobrajdic, científico, analiza que "abrir los intestinos todos los días no es esencial para el correcto funcionamiento del sistema digestivo". Es decir, en igual línea que su colega anterior, no es preciso ir todos los días. No obstante, Belobrajdic avisa, "menos de tres deposiciones por semana podrían causar una serie de complicaciones tales como hemorroides o fisuras anales", al tiempo que resuelve la mejor manera de promover la salud digestiva "es beber mucha agua y consumir alimentos ricos en fibra", lo cual puede alcanzarse a través "de una dieta variada que contenga pan intengral, cereales, legumbres, nueces, verduras y fruta fresca".

Importancia de la forma

Otro gastroenterólogo, Dan Worthley, arroja datos concretos. Según informa, aproximadamente el 95% de las personas evacúan entre tres y 21 veces por semana. En ese sentido, el científco aclara que "entre tres veces al día y tres veces a la semana es lo que me gusta llamar 'Zona Ricitos de Oro' para defecar".

Worthley, además, incide en que la frecuencia es tan importante como la forma. Por ahí, "usamos una escala que va desde el Tipo 1, 'grumos duros separados, como nueces', hasta el Tipo 7, que son acuosos, no sólido. El 4, por ejemplo, es el Nirvana de todas las acciones intestinales, que sería como una salchicha o serpiente, suave y suave".