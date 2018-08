La OMS considera eliminada la transmisión endémica del sarampión en España

La Organización Mundial de la Salud señala que la transmisión endémica del virus del sarampión y de la rubéola en España ha permanecido interrumpida durante más de 36 meses, por lo que la considera eliminada. Así lo hace constar en su último informe, hecho público el pasado 15 de agosto, que la ministra de Sanidad, Carmen Montón, ha calificado este miércoles, en declaraciones a los medios, de "una buena noticia". Récord de contagios del sarampión en Europa.

El documento señala también que todos los casos que se dan en España (203 confirmados entre el 1 enero y el de 5 agosto) son importados, lo que, según Montón, significa que la OMS refrenda que nuestro país "cumplimenta muy bien la tasa de vacunación y que aquí no hay ningún problema".

La ministra ha incidido en la importancia de vacunarse y ha agradecido tanto a los médicos de familia como a los pediatras que en España haya una tasa "muy alta de vacunación" frente al sarampión, por encima del 95 %, de tal forma que "no hay virus circulantes en nuestro territorio".

No obstante, Montón ha adelantado que desde la Dirección General de Salud Pública se va a insistir en la necesidad de vacunarse para que "ciertos movimientos contrarios no arraiguen en nuestro país", como aquellos que propagan "informaciones que no se corresponden con la verdad".

El calendario vacunal, según Montón, hay que cumplirlo en beneficio de la salud individual de los niños, pero también de la salud colectiva. Preguntada sobre si el Gobierno tiene previsto introducir el tercer género en el registro de recién nacidos, al igual que ha hecho Alemania, la ministra ha dicho que se trata de una cuestión "que tendremos que pensar" pero sobre la que en estos momentos no puede dar "una opinión formada ni documentada".