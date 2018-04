330 43

La marihuana medicinal no debe usarse para tratar la apnea, según Academia Estadounidense de Medicina del Sueño

23/04/2018 - 14:54

El cannabis medicinal y la marihuana sintética no deben usarse para el tratamiento de la apnea obstructiva del sueño, según ha señalado la Academia Estadounidense de Medicina del Sueño (AASM) en su artículo 'Medical Cannabis and the Treatment of Obstructive Sleep Apnea: An American Academy of Sleep Medicine Position Statement'.

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

En este informe, publicado el pasado 15 de abril en la revista Journal of Clinical Sleep Machine, la AASM ha concluido que la apnea del sueño debe excluirse de la lista de enfermedades médicas crónicas para los programas estatales de cannabis medicinal debido a que no hay suficiente evidencia de efectividad, tolerabilidad y seguridad en el tratamiento de esta condición.

"Hasta que tengamos más pruebas sobre la eficacia del cannabis medicinal para el tratamiento de la apnea del sueño, y hasta que se establezca su perfil de seguridad, los pacientes deben someterse a tratamiento probados, con un proveedor médico autorizado y en un hospital acreditado", ha señalado el autor principal del artículo, el doctor Kannan Ramar, profesor de Medicina en la división de Medicina Pulmonar y de Cuidados Intensivos en la Mayo Clinic de Rochester, Minnesota.

Después de que los primeros estudios en animales demostraron que el extracto de cannabis sintético dronabinol mejoró la estabilidad respiratoria, estudios recientes en humanos han explorado el uso potencial del dronabinol como un tratamiento alternativo para la apnea del sueño.

Sin embargo, como recuerda la AASM, el dronabinol no ha sido aprobado por la Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos para el tratamiento de la apnea del sueño, y su tolerabilidad y seguridad a largo plazo "aún se desconocen".

"El tratamiento con el uso de cannabis medicinal también ha mostrado efectos adversos, como la somnolencia diurna, que puede dar lugar a consecuencias involuntarias, como accidentes de vehículos de motor", advierten.

Por todo ello, y hasta que no haya suficiente evidencia científica de seguridad y eficacia, la presidenta de la AASM, Ilene Rosen, sostiene que ni la marihuana ni el cannabis medicinal sintético deben usarse para el tratamiento de la apnea del sueño.

