Satse acusa a la Farmacia comunitaria de "estafa" para el SNS, mientras Sefac defiende la coordinación de profesionales

20/04/2018 - 14:15

El Comité Ejecutivo Estatal del Sindicato de Enfermería, SATSE, denuncia que "la mal llamada 'Farmacia comunitaria' supone una clara estafa al Sistema Nacional de Salud (SNS) y a los ciudadanos", y manifiesta su "profunda preocupación" por lo que aprecian como un "intento "soterrado" por parte del sector farmacéutico de querer arrogarse unas funciones asistenciales que no le competen".

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)

Sin embargo, fuentes de la Sociedad Española de Farmacia Familiar y Comunitaria (Sefac), consultadas por Europa Press, responden que siempre han "buscado" y "conseguido" una buena coordinación entre los profesionales de la salud de distintos niveles asistenciales, "buscando la suma y la complementariedad, sin sustituir las competencias de nadie".

En una reunión celebrada este viernes, los responsables del Sindicato de Enfermería a nivel estatal y autonómico justifican estas acusaciones al señalar que "supone una clara invasión de competencias profesionales". Actuaciones como el seguimiento de los pacientes crónicos o plurimedicados o la revisión de botiquines familiares y visitas a domicilio, recuerdan, "son competencia exclusiva de los profesionales sanitarios de Atención Primaria (enfermeras y médicos), según establece la normativa al respecto".

"La mal llamada Farmacia comunitaria no existe ni tiene respaldo alguno por parte de la normativa española, mientras que la profesión enfermera sí cuenta con una regulación legal y un plan de estudios oficial, que establece cuatro años de estudios universitarios de Grado y dos años más de residencia, para adquirir las competencias al respecto, al igual de que sucede con los profesionales médicos", justifica.

Asimismo, asegura que "supone una 'privatización encubierta' de servicios sanitarios que ya están cubiertos por los profesionales enfermeros y médicos, al desviar parte del presupuesto sanitario público a oficinas de farmacia que, como empresas privadas que son, tienen intereses comerciales y buscan su legítimo beneficio o lucro económico".

Por ello, pide al Gobierno y a las comunidades autónomas a que no realicen acuerdos o propicien cambios normativos, ya que "no se puede dejar en manos de establecimientos comerciales la atención que ya prestan enfermeras y médicos dentro del sistema sanitario público de nuestro país". "No permaneceremos pasivos ante esta agresión a los profesionales de Enfermería por parte de las oficinas de farmacia", advierten al respecto.

SEFAC DEFIENDE EL TRABAJO CONJUNTO

Desde Sefac señalan que como sociedad científica no está entre sus cometidos entrar a valorar posicionamientos sindicales que competen a otros estamentos, "y que no tienen entre sus funciones el ámbito científico y asistencial", no obstante, le recuerdan que Sanidad tenga incluidos a los farmacéuticos y a Sefac en la Estrategia de Abordaje de la Cronicidad del SNS.

"Además en este campo, y en otros complementarios como el de la adherencia terapéutica y el uso adecuado de los medicamentos, Sefac viene trabajando con éxito en distintos lugares, entre ellos la Región de Murcia, con muchas sociedades científicas, entre ellas las médicas tanto de atención primaria como especializada (SEMERGEN, semFYC, SEMG, SEH-LELHA, SEPAR, SEDET...)", añade.

En definitiva, señalan,, "nuestra función es prestar una mejor atención a los pacientes crónicos, que son pacientes que necesitan una atención coordinada desde los distintos niveles asistenciales y 22.000 farmacias en toda España son estratégicas y fundamentales para el sistema y así lo han reconocido las distintas administraciones".

Por lo tanto, concluyen, "la población y el resto de profesionales pueden estar tranquilos de que los farmacéuticos seguirán trabajando para la salud de la población".

