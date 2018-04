330 43

Monserrat afirma que el Sistema Nacional de Salud "atiende ahora a más personas que nunca"

11/04/2018 - 13:09

La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat, ha recordado al PSOE que el Sistema Nacional de Salud "atiende ahora a más personas que nunca", y que ha sido el actual Gobierno, presidido por Mariano Rajoy, quien "ha garantizado la asistencia sanitaria a todos los españoles".

La ministra respondía tajante durante una interpelación urgente presentada en el Congreso de los Diputados por el portavoz socialista en materia de Salud, Jesús María Fernández, en la que le preguntaba sobre qué medidas está llevando a cabo el Gobierno para recuperar un SNS de "calidad" y en la que le ha reprochado los prejuicios que ha ocasionado aplicación del Real Decreto 16/2012 en la sanidad pública española.

La ministra ha vuelto a poner en valor "a este gran sistema nacional", que califica como "uno de los mejores del mundo", tanto por sus resultados como por la eficacia de sus recursos. Asimismo, ha destacado que gracias al actual sistema sanitario, los españoles tiene una mayor esperanza de vida; el país es un referente internacional en la relación al desarrollo de ensayos clínicas; España es un ejemplo en el mundo en el abordaje de enfermedades como la hepatitis C y por tener la cartera de servicios más amplia de Europa, etc.

Por su parte, Fernández Díaz ha negado que esto sea así. "España había sido un ejemplo de cobertura sanitaria universal, lo alcanzamos otro mes de abril con la ley general de sanidad", afirmaba recordado que es en este mes, precisamente, cuando la Organización Mundial de la Salud celebra el Día Mundial de la Salud, "que reclama que toda las personas tengan acceso a servicios de salud de calidad", y cuando, el actual gobierno, "se cargó la sanidad universal" con la aprobación del Real Decreto-ley de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones.

"En cuatro meses desmontaron el edificio de derechos sanitarios que habíamos cerrado juntos. Su contrarreforma sanitaria (...), es la mayor regresión de derechos sanitarios que conocemos en la democracia", ha lamentado el socialista, quien destacaba que su instauración ha excluido a mas de 180.000 personas de la atención sanitaria.

Así, ha continuado reprochándole las críticas internacionales al RD, la fragmentaron la cartera de servicios; el copago sanitario a pensionistas, la privatización de la sanidad, el bajo presupuesto en farmacia, el aumento de las listas de espera, etc.

"Ustedes no ahorran, quitan dinero de los bolsillos de los españoles para dárselos a los defraudadores y a los ricos bajándoles los impuestos", afirmaba durante su intervención, donde le preguntaba por la financiación autonómica y su falta de disposición a convocar el Consejos Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.

SANIDAD PIDE MÁS DIÁLOGO

"El PSOE cada día ve España en blanco y negro, no paran de mal meter y en estos últimos 40 años hemos avanzado muchos y juntos. Nos queda mucho por recorrer pero solo juntos desde el diálogo y la escucha", ha señalado la ministra, quien ha recordado la labor de su ministerio en el último año.

Asimismo, le ha recordado al diputado socialista que el acceso a la asistencia sanitaria no era universal hasta la llegada del Partido Popular y la aplicación del RD-ley, que ha permitido "consolidar y desarrollar la calidad, la cohesión y la seguridad en el acceso a la asistencia sanitaria, así como la sostenibilidad del sistema". "Hasta 200.000 españoles estaban fuera del sistema", le advertía la ministra, recordándole que esto ha cambiado gracias a "al gobierno de España de poder sacar a este país de la crisis", ha afirmado.

Por su parte, Fernandez ha afirmado que la ministra eluda el debate de la financiación sanitaria de las autonomistas y le ha acusado de "hacer trampas". "Ustedes hacen trampas cuando dicen acordar una OPE de 100.000 nuevos trabajadores públicos o que va a subir los salarios cuando lo van a tener que pagar las autonomías. Y por eso creen que ustedes hacen trampas", ha afirmado.

"El derecho a la salud y la integridad física de las personas, así como la conveniencia de evitar riesgos para la salud del conjunto de la sociedad poseen una importancia singular en el marco constitucional que no puede verse nunca desvirtuada por la mera consideración de un eventual ahorro económico que nunca ha podido ser concretado", ha argumentado respecto al RD-Ley.

Finalmente, sobre la financiación ha lamentado que la ministra se ponga "medallas que no son suyas", y que el actual Gobierno quiera "tener a las autonomías como rehenes de sus presupuestos". "Ustedes no han hecho nada por la sanidad española, nada más que empobrecerla y privatizarla. (...). Si usted quisiera corregir el rumbo encontraríamos un espacio de diálogo, mientras tanto, le tengo que decir que no creo en el llamamiento al diálogo que ustedes hacen", ha concluido.

