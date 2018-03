330 43

Sanidad aplaza la Conferencia Enfermera de este martes tras el "boicot" de 11 CCAA

20/03/2018 - 14:14

La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat, ha decidido posponer la Conferencia Enfermera que estaba convocada para este martes tras la ausencia de 11 consejeros autonómicos, algo que ha sido considerado un "boicot" por los que sí han asistido a la reunión.

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)

Al encuentro, celebrado en la sede del Ministerio, sólo han asistido los consejeros de Sanidad de Castilla y León, Madrid, Murcia, Navarra y La Rioja, mientras que Cataluña ha estado representada por la propia ministra en virtud de la aplicación del artículo 155. El resto de comunidades han enviado a representantes de menor rango, y Comunidad Valenciana y Canarias no han contado con representación de ningún tipo.

La ministra ha excusado la ausencia de los consejeros gallego, canario y vasco, por tener temas ya en agenda que no podían cambiar, y ante la petición de los representantes de Enfermería ha decidido aplazar la Conferencia para hacerla coincidir con el próximo pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), aún sin fecha aunque su voluntad es que tenga lugar antes de finales de abril.

De este modo, según ha explicado, se garantizaría la presencia de todos los consejeros como reclamaba la profesión enfermera y se habían comprometido en un Interterritorial previo.

"Estamos comprometidos con la Enfermería, pero hoy quizá quienes lo hemos demostrado más somos quienes hemos tenido la iniciativa de convocarla y quienes han asistido a esta conferencia a nivel de consejero", ha defendido Montserrat.

La reunión forma parte del compromiso adquirido por el Ministerio con médicos y enfermeros de celebrar dos conferencias sectoriales y monográficas con las comunidades autónomas y representantes de ambas profesiones para estudiar propuestas de mejora en sus condiciones laborales y desarrollo profesional.

La de los médicos se ha convocado para el próximo martes 11 de abril y la ministra se ha mostrado "convencidísima" de que a la misma sí asistirán los consejeros autonómicos. "Van a entender el impacto que ha tenido la no presencia de los consejeros en ésta", ha dicho.

LOS CONSEJEROS ASISTENTES CRITICAN LA AUSENCIA "EN BLOQUE"

El consejero de Sanidad de Castilla y León, Antonio María Sáez Aguado, ha criticado la ausencia "en bloque" de varios consejeros y lo considera "una falta de respeto" a la profesión enfermera, recordando que la Conferencia estaba convocada desde hacía más de una semana. No obstante, cree que obedece más a un movimiento político que, a su juicio, "no ayuda para nada al SNS".

"Las consecuencias son un cierto menosprecio a la Conferencia que espero que no supongan un menosprecio con respecto a la profesión, tiene aire de un boicot por parte de un bloque que no ha querido participar en este compromiso (...) Las causas las tendrán que explicar ellos, pero no creo que sea un boicot a la profesión, sería algo indeseable o suicida por que son una de las columnas vertebrales del SNS y la profesión más numerosa", ha apuntado.

El presidente del Consejo General de Enfermería, Florentino Pérez Raya, ha asegurado que en principio habían decidido no acudir a la reunión tras conocer el desplante de varios consejeros pero finalmente asistieron tras una llamada de la ministra pidiéndoles que fueran "por galantería" con los que sí estarían.

"LA REPRESENTATIVIDAD QUE HAN ENVIADO NO ES LA ADECUADA"

"Nos han pedido que celebráramos la conferencia y nos hemos negado en redondo, porque creemos que la representatividad que han enviado no es la adecuada para una profesión que lleva 5 años esperando esta reunión", según ha relatado.

De hecho, ha reconocido que alguno de los consejeros presentes le ha reprochado esa negativa alegando una "falta de respeto" a los consejeros asistentes.

Además, ha añadido el presidente de Satse, Manuel Cascos, lamentado que el plante de varios consejeros se deba a algún movimiento político cuando "los temas a tratar eran estrictamente laborales y profesionales". "No queremos saber nada de política", ha defendido.

Por ello, han visto acertado que la ministra haya accedido a posponer la Conferencia para hacerla coincidir con el próximo Consejo Interterritorial. "Nos va a servir para ver si, de verdad, hay un compromiso con la Enfermería, es una cuestión de voluntad política". ha sentenciado.

PUBLICIDAD