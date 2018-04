GSK defiende la innovación responsable

Busca nuevos tratamientos para la malaria o la tuberculosis

Con la salud no se juega. Esta frase hecha tan repetida a nivel popular cobra especial protagonismo cuando se pasa a analizar las líneas de acción de una empresa como GSK España. La farmacéutica -que puede presumir de ser la compañía con mayor número de Certificaciones en Medio Ambiente, Seguridad, Salud, Bienestar, Sostenibilidad e Igualdad, según un estudio comparativo llevado a cabo entre todas las empresas farmacéuticas ubicadas en España- señala la innovación responsable como máxima de su actividad empresarial. Y así lo demuestran con notables hechos, pues como bien se suele decir, las palabras se las lleva el viento -haciendo uso, de nuevo, de una expresión popular-.

Por ejemplo, la sede central de la compañía, ubicada en el Parque Tecnológico de Madrid en Tres Cantos, alberga el único centro especializado en investigación de enfermedades propias de países en vías de desarrollo (DDW, Diseases of the Developing World) centrado en el descubrimiento de nuevos tratamientos para la malaria, la tuberculosis y las enfermedades causadas por kinetoplástidos -organismos unicelulares que se pueden hallar en el suelo o el agua dulce y que pueden llegar a provocar graves enfermedades a los seres humanos-. Este centro madrileño, además, cuenta con un Open Lab, permitiendo que investigadores externos a la empresa puedan acceder a sus moléculas e instalaciones para facilitar un mayor avance en el estudio de estas enfermedades de tanto impacto social. Las enfermedades raras también son un ámbito prioritario de GSK España, que las investiga y combate a través de su unidad especializada IRDBU (Inmunology and Rare Diseases Business Unit), así como el VIH, pues ViiV Healthcare -filial española de la empresa farmacéutica- es una de las compañías más activas en el ámbito de la investigación clínica de nuestro país. Es la única compañía farmacéutica dedicada exclusivamente a la investigación en VIH.

GSK afirma, además, que el contacto con los pacientes de sus medicamentos, vacunas y productos de cuidado diario se producen de forma constante. Sólo escuchando activamente las inquietudes de los pacientes se puede responder con acierte a sus necesidades. También las valoraciones de los profesionales sanitarios juegan un papel fundamental en el desarrollo de los servicios y tratamientos de la compañía farmacéutica. Ya lo decía Steve Jobs, "los grandes éxitos no están hechos por una sola persona, están hechos por un grupo de personas".

En cifras

En 2016, GSK invirtió más de 4.000 millones de euros en I+D+i a nivel mundial, demostrando su fuerte apuesta por la innovación dentro del descubrimiento y desarrollo de nuevos medicamentos y vacunas. La inversión local que GSK España llevó a cabo en I+D en ese mismo año fue de 55,1 millones de euros -lo que supone un 6 por ciento de inversión en I+D respecto a inversiones totales de volumen de negocio-. Además, la compañía cuenta con dos plantas de producción en Alcalá de Henares y en Aranda de Duero, cuya inversión fue de 15,7 millones de euros en 2016 y que exportan más del 95 por ciento de su producción.

Ese mismo año, más de 5.500 pacientes de 542 centros de nuestro país participaron en alguno de los ensayos clínicos de GSK España. Y esto, al igual que su apuesta en I+D, ha contribuido notablemente a que los Ministerios de Sanidad, Industria y Economía lleven clasificando a la compañía como excelente en el Programa Profarma desde el año 1995 -año de creación de dicho programa, que pretende favorecer la competitividad del sector farmacéutico-.

La investigación es clave, no hay duda, en una empresa propia del sector farmacéutico. Sin embargo, la apuesta por la innovación de GSK van más allá de este campo. Es por eso que sus iniciativas pioneras -que tienen como objetivo mejorar la calidad de vida de las personas- también se ven reflejadas, por ejemplo, en la relación con sus empleados. Así, a través del programa Partnership for Prevention (P4P), la compañía facilita a sus trabajadores y los familiares de éstos el acceso a 40 servicios preventivos para el cuidado de la salud. Gracias a P4P, GSK se ha convertido en la primera compañía multinacional -no sólo del sector salud, sino a nivel transversal- que lanza un proyecto de esta envergadura a nivel mundial.

GSK España, además, es la primera empresa del sector farmacéutico en recibir la acreditación de Empresa saludable de Aenor (Asociación Española de Normalización y Certificación), que corrobora que se cumplen de manera eficaz los criterios de ambientes de trabajo saludables establecidos por la Organización Mundial de la Salud.

La vida sana y de calidad son aspectos cada vez más prioritarios en nuestro día a día. Invertir en salud es apostar por el futuro. Y ya lo decía un proverbio español: nadie se puede evadir de lo que está por venir. De nuevo la sabiduría popular se cuela en esta página. Bienvenida.

PUBLICIDAD