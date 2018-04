Netflix sigue creciendo: gana 7,4 millones de suscriptores en el primer trimestre

Es normal que España sea un chollo para Netflix, España es un país de ladrones, corruptos, y abusones dictadores, a pesar del dinero que nos cuesta a todos los españoles las TV autonómicas y la estatal, todas ellas son una mierda para el espectador, solo son un arma de propaganda para los políticos que las mangonean, y en cuanto a las "cadenas privadas" entran en el grupo de los abusones dictatoriles, el pastel se lo reparten dos empresas, a tres media y mediaset, o antena 3, y tele 5,las dos tienen a sus respectivos tele espectadores saturados de anuncios, una película (siempre repetidas) de 90 minutos por arte de magia dura 180 minutos, aburren hasta a las ovejas, así que no me extraña que cada vez tengan menos audiencia, y que los anunciantes se planteen dejar de anunciarse en estas dos cadenas, yo ya no me trago ni un anuncio, no veo nada más que Netflix, viva Netflix, la solución contra los abusones dictatoriales.