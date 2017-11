Neinor mantiene su apuesta por Cataluña y ve la crisis como una oportunidad para comprar suelo

La promotora analiza operaciones en Cataluña para antes de fin de año

Cierra septiembre con ingresos de 169,4 millones y ebitda operativo positivo

Cuenta con una cartera con capacidad para levantar 12.000 viviendas

Juan Velayos, de Neinor. Foto: Archivo.

Neinor Homes ha cerrado los nueve primeros meses del año con unos ingresos de 169,4 millones de euros, 40,7 millones de margen bruto, un Ebitda operativo positivo de 0,5 millones de euros y unas pérdidas de 6,1 millones de euros, en línea con las expectativas fijadas por la compañía en su plan de negocio.

La promotora que dirige Juan Velayos cumple así con sus objetivos y trabaja para alcanzar su velocidad de crucero -3.500 viviendas para 2020- con la vista puesta ahora en Cataluña, donde tiene suelos para 1.900 unidades repartidas en 30 promociones. Esto supone un 16 por ciento de la cartera total (12.000 viviendas), si bien ya tienen 1.500 unidades en producción por lo que solo les quedan 400 viviendas, que representan un 4% por ciento del NAV.

"Me encuentro que en una plaza que nos ha funcionado muy bien solo tengo un 4 por ciento de suelo sin producción y me pregunto si lo que tenemos que hacer ahora es aprovechar la oportunidad que se genera en esta región, por que no tengo ninguna duda de que Cataluña seguirá siendo una parte relevante de España y que cuando superemos este triste momento seguirá siendo una plaza generadora de riqueza", explica Velayos.

"Estamos analizando operaciones y esperamos cerrar algo antes de que termine el año", reconocer el directivo, que cree que en esta situación se abre un momento de oportunidad ya que habrá "otros jugadores que tienen más exposición que nosotros o que por lo que sea lo ven con una visión distinta". "Dicho esto, vamos a ser muy disciplinados y le vamos a exigir a cualquier operación un grado más porque nosotros funcionamos con riesgo retorno y que duda cabe que Cataluña tiene hoy en día un perfil de riesgo superior al que tenía antes".

A pesar de la incertidumbre que se vive y que ha generado volatilidad en los mercados, el directivo asegura que está más optimista. "Nos vienen unos meses con vaivenes, pero creo que el seny poco a poco se va a recuperar. Hay mucha gente que ha entendido que no tienen ningún sentido la deriva en la que se ha metido Cataluña y yo veo el vaso medio lleno y creo que hemos tocado fondo después de mucho tiempo en el que nadie se ha dedicado a generar riqueza, al contrario, todo el mundo se ha dedicado a generar trabas, problemas y murallas. Si a pesar de todo eso Cataluña ha sido capaz de funcionar con la fortaleza que lo ha hecho, si en algún momento todos somos capaces de convivir y de remar en la misma dirección y de dejar de poner trabas y muros, la única opción es que todo vaya a mejor".

De las 1.500 viviendas que tiene Neinor en producción en Cataluña, 1.200 están ya en comercialización y de estas "ya hay bastantes más de 900 que están pre-vendidas, por que octubre, para nuestra sorpresa, ha sido un mes bastante razonable". Además, de las pre-vendidas, más del 80 por ciento ya están en contrato, lo que supone que el cliente ha pagado un 10 por ciento y además, "nuestro cliente es el catalán medio, ya que nuestro producto no está enfocado al cliente extranjero", destaca Velayos.

A pesar de las buenas cifras de octubre y de que en el BMP se han realizado el mismo número de pre-ventas, el directivo reconocer que han tenido un 25 por ciento menos de contactos, y "los contactos de hoy son las pre-ventas de mañana", pero aún así, no se muestra preocupado ya que "de lo que vamos a entregar en 2017 el 100% está pre-vendido, del 2018 ya hemos pre-vendido el 90% y de 2019 el 80% de lo que está lanzado. Nuestro problema en Cataluña es que hemos vendido demasiado", asegura.

Actividad en compra de suelo

La compañía ha sido una de las más activas en la compra de suelo finalista, con una inversión de 275 millones de euros durante los nueve primeros meses del año, lo que supone "que hemos comprado todo el suelo de 2017 y el 42 % de 2018". Así nos situamos con la cartera de suelo finalista más grande de España por detrás de Metrovacesa, con capacidad para 12.000 viviendas, de las que 5.500 están ya en producción. Concretamente, Neinor ha adquirido 24 suelos hasta septiembre para el desarrollo de más de 3.000 viviendas.

"Con estas cifras estamos muy tranquilos en la compra de suelo. Nos quedan por invertir 100 millones para tener cubierto todo el plan de negocio. Ahora mismo tenemos un pipeline de más de 300 millones de euros en suelos que nos gustan y si encajan iremos adelante y si no pues seguiremos buscando, lo que tengo claro es que vamos a seguir siendo muy disciplinados", explica Velayos.

Además la promotora avanza en la entrega de viviendas con cinco promociones en lo que va de año, lo que sumado a las dos del ejercicio pasado suponen casi 300 viviendas "y todas con el margen prometido a nuestros accionistas del 28 por ciento", destaca Velayos.

A nivel estatal la compañía ha pre-vendido 370 viviendas en el trimestre, ascendiendo el total de pre-ventas del año a 1.080 viviendas y 368 millones de euros. Así, el total de pre-ventas acumuladas de sitúa en los 697 millones de euros, con 2.101 viviendas.

Por otro lado, los negocios secundarios continúan generando un flujo de caja recurrente para financiar la actividad promotora, con casi el 48% de los activos de liquidación que se encontraban en el balance al comienzo del año vendidos. "Nos quedan por vender unos 113 millones y por otro lado nuestro negocio de servicing con Kutxabank, que sigue con ebitdas según lo pactado o incluso por encima, nos genera un negocio muy sólido".

La compañía ha anunciado también la salida del Consejo de Dominique Cressot, consejero dominical por Lone Star, debido a que la participación del fondo se ha visto reducida hasta el 12,92%. Así se queda con dos sillas y en lugar de Cressot se anuncia el ingreso de Alberto Prieto, como nuevo consejero independiente. Como consecuencia, el número de consejeros independientes asciende a cuatro de un total de siete. Prieto es actualmente Managing Director de Real Estate en BDO España, y cuenta con vasta experiencia en el mercado del suelo residencial desarrollada a lo largo de más de 20 años en Knight Frank y en BDO

